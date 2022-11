Budka: ile jeszcze premier może pozwalać na to, by Ziobro decydował o tym, że Polska nie otrzyma pieniędzy z KPO

Ile jeszcze premier może pozwalać na to, by człowiek o poparciu bliskim zera pluł polskiemu premierowi w twarz i decydował o tym, że Polska nie otrzyma pieniędzy z KPO - pytał szef klubu KO Borys Budka, odnosząc się do wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

We wtorek został złożony przez KP Koalicja Obywatelska, klub Lewicy oraz Koło Parlamentarne Polska 2050 wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Wcześniej podczas konferencji prasowej w Sejmie, szef klubu KO Borys Budka podkreślał, że to "Ziobro i spółka" głosowali przeciwko pieniądzom z UE dla Polski. Przypomniał, że lider Solidarnej Polski obwinia premiera Mateusza Morawieckiego o to, że na szczycie UE w 2020 r. zdecydował się na poparcie mechanizmu warunkowości.

"Ile jeszcze może premier polskiego rządu pozwalać na to, by człowiek reprezentujący ugrupowanie o poparciu 0,7 proc. decydował o tym, że Polska nie otrzyma pieniędzy z Funduszu Odbudowy" - pytał. Jego zdaniem, jest to "pozwalanie na to, by człowiek o poparciu bliskim zera pluł polskiemu premierowi w twarz".

"Ale jednocześnie odbierał nadzieję polskim przedsiębiorcom, polskim samorządom, Polakom i Polkom, którzy wiedzą doskonale, że bez tych pieniędzy nie da się stłamsić inflacji, walczyć z drożyzną, uruchomić inwestycji" - wyliczał.

"Panie premierze Morawiecki, jak pan jesteś tak słaby, że musisz pan wbrew sobie bronić Ziobry, to podaj się pan do dymisji i skończ pan te swoje męki" - apelował do premiera Budka.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231), na wniosek zgłoszony przez co najmniej 69 posłów.