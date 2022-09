Budka: Jak dojdziemy do władzy, zlikwidujemy media narodowe

Opowiadamy się za likwidacją mediów narodowych - powiedział w programie "Graffiti" - Borys Budka przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Parlamentarzysta odpowiadał w programie na pytania Grzegorza Kępki. Opowiedział się za likwidacją Rady Mediów Narodowych i TVP Info.

"Człowiek, który jest odpowiedzialny za siedem lat siania nienawiści, nieprawdy, został wczoraj odwołany. Jemu krzywda się nie przytrafi" - skomentował odwołanie prezesa TVP Borys Budka.

Odniósł się także do planów Koalicji Obywatelskiej, co do Rady Mediów Narodowych i TVP Info.

"Rada Mediów Narodowych jest instytucją niedemokratyczną. RMN ma tyle z niezależnością wspólnego, ile Jarosław Kaczyński z demokracją. To nie jest niezależny organ. Jedną z pierwszych decyzji będzie zlikwidowanie mediów narodowych" - powiedział Budka.

W dalszej części rozmowy Borys Budka nakreślił w skrócie plany Koalicji Obywatelskiej dotyczące mediów publicznych w momencie ewentualnego powrotu do władzy.

"W tej formule, wymaga to opcji zero. Znaczy wymiecenia tego, co Kurski tam przyprowadził".

Prowadzący dopytywał Budkę, co to konkretnie znaczy? Będzie likwidacja TVP Info czy nie będzie? - pytał Kępka.

"Tak. Będzie likwidacja TVP Info. Kiedy będzie czas i pora, wniosek będzie złożony. Potrzeba telewizji informacyjnej, ale ta nazwa nawet TVP Info jest już tak spauperyzowana, mówiąc delikatnie, że nikt uczciwy, obiektywny, żaden dziennikarz nie chciałby pracować w czymś takim, co zrobił Kurski. Ta formuła z tymi pseudoekspertami, patocelebrytami na pewno zostanie zlikwidowana" - mówił Borys Budka.

