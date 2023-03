Budka: KO rozpoczęła śląską część akcji #Tu jest przyszłość

Spotkania otwarte przewodniczącego PO Donalda Tuska w trzech miastach woj. śląskiego, posiedzenie klubu KO i spotkania parlamentarzystów i samorządowców z mieszkańcami w 100 miejscach w woj. śląskim – zapowiedział w piątek w Gliwicach szef klubu KO Borys Budka.

Briefingiem na gliwickim rynku Budka i inni parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli - jak mówili - tamtejszą część akcji "#Tu jest przyszłość".

"Specjalnie zapraszamy dzisiaj do Bytomia na godz. 17 (…) na spotkanie otwarte pana premiera Donalda Tuska, które inauguruje de facto to, o czym będziemy rozmawiać w woj. śląskim. Woj. śląskie to nie tylko Górny Śląsk, Katowice, Gliwice, a więc również otwarte spotkania w Częstochowie i Bielsku-Białej" - mówił Budka.

"Donald Tusk w Częstochowie już w czwartek, ale wcześniej, już w niedzielę na Żywiecczyźnie, w Żywcu" - uściślił. Zasygnalizował też, że w spotkaniach w ponad 100 miejscach w regionie będą uczestniczyli parlamentarzyści z całej Polski. "Śląsk słynie z gościnności, woj. śląskie słynie z różnorodności - na pewno tych akcentów będzie tyle, aby każdy znalazł coś dla siebie" - dodał.

Zaanonsował sobotnie poranne obrady Klubu Parlamentarnego KO w Katowicach, których pierwsza część - z udziałem samorządowców z regionu - będzie otwarta dla mediów.

Pochodząca z Gliwic posłanka Marta Golbik m.in. zapowiedziała sobotnią konferencję prasową z udziałem b. wicepremiera i szefa MON Tomasza Siemoniaka przed gliwickim Bumarem. Jak wyjaśniał poseł Czesław Mroczek z sejmowej komisji obrony, wojna w Ukrainie uczy, że nie ma bezpieczeństwa bez silnej armii, ale i bez silnego przemysłu.

"To jest dobitna nauka, tymczasem w Polsce zakłady zbrojeniowe, jak Bumar Łabędy, przeżywają wielkie kłopoty, stają na skraju upadłości. Ta polityka nie może być kontynuowana. Musimy wzmocnić polski przemysł obronny; będziemy jutro mówić o szczegółach w tej sprawie przed zakładem" - zapowiedział poseł.

"Mamy poważne propozycje, wiemy, jak to zrobić, jutro zgłosimy plan dla tego bardzo ważnego zakładu polskiego sektora obronnego. Ale, szerzej, cały polskim przemysł obronny musi odgrywać ważną rolę; to jest rola, która będzie zapewniać nasze bezpieczeństwo" - dodał Mroczek.

Poseł Sławomir Neumann nawiązał do wcześniejszych piątkowych wizyt parlamentarzystów KO w tym mieście - u prezydenta Gliwic Adama Neumanna i w gliwickim szpitalu miejskim. Jak zrelacjonował słowa gliwickich samorządowców: "gdyby nie Polski Ład, Gliwice miałyby przez 12 lat możliwość sfinansowania budowy nowego szpitala z własnych środków".

"To jest 800 mln zł, które zostały zabrane Gliwicom, które potrzebują szpitala. Przyszłość to także zdrowie i to zdrowie na najwyższym poziomie. Ale do tego są potrzebne też inwestycje w ochronę zdrowia. Gliwice byłyby w stanie same, gdyby im nie przeszkadzano, zbudować i wyposażyć szpital z własnych środków. Wprowadzony Polski Ład zabrał miastu te 800 mln zł" - powtórzył Neumann.

"Ale nie będziemy mówić tylko o patologiach tej władzy. Dziś o godz. 17 zapraszamy do Bytomia, bo tam przyszły premier Donald Tusk opowie o tym, co my zrobimy, kiedy będziemy brać za Polskę odpowiedzialność: już odkryliśmy karty, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, mały biznes. Dzisiaj będą kolejne kamienie milowe, które pokażemy w programie KO" - dodał Neumann.

W piątkowym briefingu na rynku w Gliwicach uczestniczyli też m.in. posłowie Joanna Kluzik-Rostkowska, Piotr Borys czy Tomasz Głogowski. W piątek po południu, poza spotkaniem Donalda Tuska w Bytomiu, zaplanowano m.in. spotkanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w Rybniku.