Budka (KO) sceptycznie o pomyśle Kukiza ws. komisji śledczej; Żukowska (Lewica) i Zgorzelski (PSL) są "za"

Szef klubu KO Borys Budka skrytykował pomysł Pawła Kukiza, by powołać komisję śledczą dot. podsłuchów w latach 2007-2021. "Problemem jest nielegalna inwigilacja, którą prowadził rząd PiS" - uzasadnił. Anna Maria Żukowska (Lewica) i Piotr Zgorzelski (PSL) są skłonni poprzeć propozycję Kukiza.

Kilka dni temu Paweł Kukiz poinformował w rozmowie z PAP, że ma gotowy wniosek dotyczący powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchów w latach 2007-2021. Zgodnie z projektem uchwały który zamierza złożyć lider Kukiz'15 prace komisji obejmowałyby czas od 5 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2021 r. - a więc zarówno rządy PiS, jak i dwie kadencje rządu PO i PSL.

Wcześniej, pod koniec grudnia lider PO Donald Tusk poinformował, że jego ugrupowanie będzie wnosić o powołanie sejmowej komisji śledczej, która zbada wykorzystywanie systemu Pegasus przeciwko opozycji. Zapowiedział też powołanie analogicznej nadzwyczajnej komisji w Senacie.

Kukiz, uzasadniając pomysł powołania komisji obejmującej lata 2007-2021 wskazywał, że nie podpisze się pod projektem, który miałby badać problem podsłuchów w czasach rządów albo PO, albo PiS. "Nie chodzi o sympatyzowanie z jedną czy z drugą stroną, bo ja sympatyzuje z obywatelami i z Polską, a nie z PiS-em czy z Platformą. Jeśli więc mamy badać komisyjnie problem podsłuchiwania, to albo badamy jednych i drugich, albo wcale" - tłumaczył. Zapowiedział też, że będzie chciał rozmawiać ze wszystkimi opcjami politycznymi na temat poparcia.

O pomysł lidera Kukiz'15 PAP spytała przewodniczącego klubu KO Borysa Budkę. "Dziś problemem jest nielegalna inwigilacja, którą prowadził rząd PiS. Dziś jesteśmy w sytuacji takiej, że nie ma niezależnej prokuratury, która mogłaby tę sprawę wyjaśnić. Gdyby cokolwiek było nieprawidłowego czy nielegalnego w latach 2007-2015, to z pewnością Zbigniew Ziobro i spółka tę sprawę dawno by wyjaśnili" - powiedział polityk.

Zdaniem Budki "Paweł Kukiz robi wszystko, by pomóc (Jarosławowi) Kaczyńskiemu wyjść z tej bardzo trudnej sytuacji używania nielegalnych środków do podsłuchiwania, inwigilowania polskiej opozycji".

Odnosząc się do słów Kukiza, że "nie chodzi o sympatyzowanie z jedną czy z drugą stroną", szef klubu KO stwierdził, że "sympatie Kukiza są powszechnie znane". "To on negocjował z Kaczyńskim i doprowadził do ponownego głosowania +lex TVN+, to Paweł Kukiz dał większość do poparcia budżetu, to Paweł Kukiz nie chce zmiany marszałka Sejmu, Paweł Kukiz jest częścią obozu Kaczyńskiego. To jest kpina z wyborców mówienie, że on z nikim nie sympatyzuje" - ocenił polityk. "Kiedyś największy w polskim parlamencie antysystemowiec, stał się częścią systemu tworzonego przez Jarosława Kaczyńskiego" - dodał Budka.

Gotowość poparcia inicjatywy Kukiza wyraziła zaś posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. "Jeśli Paweł Kukiz chce dowieść, że jeszcze ma w sobie poczucie demokracji, to jesteśmy gotowi, żeby komisję śledczą ws. Pegasusa wspólnie z Kukizem powołać. Nawet, gdyby miała objąć jakiekolwiek rządy, w tym lewicy" - mówiła posłanka w Polsat News. Żukowska oceniła jednocześnie, że "Kukiz stara się przypomnieć o swoim istnieniu na scenie politycznej, bo to chyba jego ostatnia kadencja". "Chyba, że wystartuje z list PiS-u, co raczej przeczuwam" - dodała.

Zdaniem Żukowskiej, "komisja śledcza w sprawie Pegasusa na 100 procent powstanie w Sejmie, w którym już nie będzie rządziło PiS". Posłanka Lewicy wyraziła przekonanie, że "to będzie już w 2023 roku". "Będziemy wyjaśniać wszystko to, co stara się ukryć PiS" - dodała.

Posłanka Lewicy oceniła jednocześnie, że to PiS-owi powinno zależeć na powołaniu komisji śledczej, bo "to PiS-owi powinno zależeć na udowodnieniu, że to nie polskie służby podsłuchiwały panią prokurator (Ewę) Wrzosek czy pana mecenasa (Romana) Giertycha".

Wniosek Kukiza ws. powołania komisji podoba się też wicemarszałkowi Sejmu Piotrowi Zgorzelskiemu (KP-PSL). "Mnie osobiście wniosek Pawła Kukiza się podoba" - powiedział w piątek wieczorem w Polsat News. Pytany, czy zadzwoni w tej sprawie do Pawła Kukiza, odparł, że "nie ma problemu i nie miał nigdy" z rozmową z liderem Kukiz'15. "Ten jego projekt jest dobry" - dodał Zgorzelski. Dopytywany, czy pozytywnie ocenia pomysł skupienia się na czasach rządów PO i PSL, potwierdził.

Zgorzelski zauważył jednocześnie, że "ludzi mniej będzie interesowało, co się działo w 2005 czy 2007 roku". "Mnie osobiście interesuje to, czy jeżeli polskie służby podsłuchiwały polskich polityków, to czy te informacje nie trafiły do Izraela, do Jerozolimy, do Tel Awiwu" - zaznaczył. Dopytywany, czy jego klub zagłosuje za wnioskiem Kukiza, odparł: "Ja dziś mówię za siebie, jesteśmy przed posiedzeniem klubu. (...) Ja będę osobiście za tym głosował".

Amerykańska agencja prasowa Associated Press podała pod koniec grudnia ub. roku, powołując się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus inwigilowany był senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

W czwartek organizacja Amnesty International (AI) poinformowała, że niezależnie potwierdziła, iż "potężne oprogramowanie szpiegowskie izraelskiej firmy NSO Group" zostało użyte do zhakowania senatora KO Krzysztofa Brejzy, gdy prowadził kampanię wyborczą opozycji w wyborach parlamentarnych w 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów.