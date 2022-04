Budka: niech premier Mateusz Morawiecki przeprosi za wspieranie ludzi, którzy rozsadzają Europę od środka

Niech premier Mateusz Morawiecki przeprosi Wysoką Izbę za wspieranie ludzi, którzy dzisiaj rozsadzają Europę od środka - apelował w czwartek w Sejmie przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

Podczas czwartkowych obrad Sejmu szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zgłosił wniosek o 15 minut przerwy po to, aby - jak to ujął - premier Mateusz Morawiecki "stanął przed Wysoką Izbą i przeprosił". "Przeprosił za wspieranie ludzi, którzy dzisiaj rozsadzają Europę od środka" - dopracował Budka.

"Już nie tylko wasz przyjaciel (premier Węgier Viktor) Orban, którego tak wspieraliście w wyborach i który za swojego wroga uznaje prezydenta (Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego, ale również stajecie po stronie pani (Marine) Le Pen" - zwrócił się do rządzących Budka.

"Dzisiaj jest czas próby, dzisiaj nasz stosunek do tych antyeuropejskich polityków wyznacza granice polskiego bezpieczeństwa i każdy, kto siada koło Le Pen czy koło Orbana, działa wbrew polskiej racji stanu. I to klasyfikuje się na zdradę narodową" - przekonywał polityk. "Proszę wyjść, przeprosić i jasno zadeklarować, że nie będziecie wspierać antyeuropejskich (polityków)" - zwrócił się do premiera Morawieckiego przewodniczący klubu KO.

Po jego wystąpieniu na mównicę sejmową wyszedł premier Morawiecki, który rozpoczął swoje przemówienie zaznaczając, że "dzisiaj mamy czas szczególny, czas politycznego resetu, wyzerowania bardzo wielu dotychczasowych zdarzeń i sporów".

W poniedziałek Morawiecki zaapelował do przywódców europejskich o "jasne, zdecydowane sankcje" na Rosję. Nawiązując do masakry na cywilach w podkijowskiej Buczy powiedział: "Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem, co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce?".

Macron powiedział w środę w wywiadzie dla telewizji TF 1, że zarzuty premiera Morawieckiego dotyczące jego rozmów z Putinem na temat wojny na Ukrainie są "bezpodstawne" i "skandaliczne, ale nie zaskakują go", ponieważ Morawiecki ingeruje we francuską kampanię wyborczą, po tym jak "kilkakrotnie przyjął panią (Marine) Le Pen", którą "popiera".

W niedzielę odbędą się we Francji wybory prezydenckie, w których Macron ubiega się o reelekcję. Jego kontrkandydatką jest m.in. przewodnicząca Frontu Narodowego/Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

W środę premier Węgier Viktor Orban na konferencji prasowej w Budapeszcie oświadczył, że jego kraj nie ugnie się pod presją i nie poprze sankcji wobec Rosji, które obejmowałyby odejście od zakupu rosyjskiego gazu i ropy. Pytany o ujawnioną w ostatnich dniach zbrodnię na ludności cywilnej w Buczy pod Kijowem zaznaczył, że należy wszystkie doniesienia na ten temat sprawdzić w sposób niezależny, gdyż - jak się wyraził - "żyjemy w czasach masowej manipulacji". Orban powiedział na tej samej konferencji, że w ramach Unii strategicznym partnerem jego kraju jest Polska.