Budka o decyzji rządu ws. importu węgla z Rosji: kierunek słuszny, tylko trzeba przyspieszyć

Rząd wykonał to, o co apelowaliśmy od wielu tygodni, czyli w sposób zdecydowany - mam nadzieję - odcina się od importu rosyjskiego węgla; docelowo musimy się uniezależnić od tych surowców - ocenił w środę szef klubu KO Borys Budka. Kierunek słuszny, tylko trzeba po prostu przyspieszyć - dodał.

W środę w TVN24 Borys Budka był pytany o działania rządu w kwestii uniezależnienia się Polski od Rosji ws. polityki energetycznej, w tym od importu węgla z Rosji. "Rząd wykonał to, o co apelowaliśmy od wielu tygodni, czyli w sposób zdecydowany - mam nadzieję - odcina się od importu rosyjskiego węgla" - powiedział szef klubu KO.

Budka kierunek uniezależnienia się od Rosji ocenił za słuszny, ma jednak pewne zastrzeżenia. "Docelowo musimy uniezależnić sie od tych surowców. Można to robić dużo szybciej niż robi to rząd" - wskazał.

Według szefa klubu KO od 2016 roku polityka rządu na tym obszarze była nieskuteczna. "Niestety, straciliśmy ostatnie sześć lat i o tym trzeba mówić" - podkreślił. "Polska w okresie rządów PiS bardzo mocno zwiększyła import węgla z Rosji" - zauważył.

Na pytanie, co można było zrobić więcej w sprawie gazu przez ostatnie sześć lat, stwierdził, że "nie zrobiono tego, co było podstawą do zmiany polityki energetycznej - inwestycje w sieci".

"Druga rzecz to energetyka odnawialna. Będę mówił o wiatrakach, o fotowoltaice. W sytuacji kryzysowej od ponad miesiąca słyszeliśmy, że się nie da zatrzymać importu węgla. Uderzono w politykę prosumencką" - zaznaczył szef klubu KO.

Budka podkreślił, że na obecnym etapie działań rządu dążących do uniezależnienia się od Rosji "trzeba czekać jak to zostanie wykonane. Wielokrotnie słyszeliśmy różne zapowiedzi, a później wykonanie jest odwrotne" - wskazał.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział we wtorek, że w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki i minister klimatu Anna Moskwa przedstawią plan odchodzenia od dostaw z Rosji m.in. ropy.