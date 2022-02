Budka o prezydenckim projekcie ws.SN: nie realizuje orzeczeń TSUE i nie załatwia kluczowego problemu KRS

Projekt prezydenta ws. SN nie realizuje orzeczeń TSUE i nie załatwia kluczowego problemu nielegalnej KRS; to jest pudrowanie trupa - ocenił szef klubu KO Borys Budka. Dodał, że projekty: prezydenta oraz złożony przez KO i Lewicę powinny być rozpatrywane wspólnie i od efektu prac zależy poparcie KO.

Budka został w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia zapytany o wtorkowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie prezydenckiego projektu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada m.in. likwidację obecnej Izby Dyscyplinarnej i powołania w SN Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Szef klubu KO ocenił, że prezydent "chciał się pochwalić swoją ostatnią aktywnością" i opowiadał o spotkaniach, które znane były również z relacji medialnych. "Bardziej było to pokazanie różnicy pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a premierem Mateuszem Morawieckim, bo wyraźnie chciał się odróżnić od polityki, którą prowadzi rząd" - stwierdził.

Zapytany, czy zdaniem KO warto pracować nad prezydenckim projektem zmian w ustawie o SN, Budka ocenił, że projekt ten jest niekompletny. "Nie załatwia kluczowego problemu nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa i drugiej nielegalnej Izby. Tak, to jest pudrowanie trupa" - stwierdził.

Budka ocenił, że prezydencki projekt nie realizuje orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i "zostawia w systemie wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w Sądzie Najwyższym, osoby, które nie są uznawane przez sędziów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i w Trybunale Sprawiedliwości UE"

Dlatego - dodał szef klubu KO - w Sejmie został złożony kompleksowy projekt, który reguluje wszystkie kwestie wynikające z orzeczeń TSUE.

We wtorek Koalicja Obywatelska i Lewica złożyły projekt, którego celem "jest wykonanie zobowiązań nałożonych na Polskę na mocy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczących w szczególności wadliwego ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa i wynikających z tego konsekwencji, a także wadliwego ukształtowania systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów".

Wcześniej, w styczniu, przedstawiono na konferencji projekt firmowany przez parlamentarne ugrupowania opozycje, wchodzące w skład klubów KO i Lewicy, a także organizacje społeczne, takie jak m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Wolne Sądy, Obywatele RP, KOD, Ogólnopolski Strajk Kobiet.

"Wyszliśmy z inicjatywą obywatelską wspieraną przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ekspertów, i w Sejmie leży kompleksowy projekt. Powinien być rozpatrywany razem z projektem prezydenta i od finalnego kształtu zależy poparcie Koalicji Obywatelskiej" - powiedział Budka.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o SN, który 4 lutego trafił do Sejmu, zakłada likwidację obecnej Izby Dyscyplinarnej i powołania w SN Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Zgodnie z projektem sędziowie orzekający dotychczas w Izbie Dyscyplinarnej będą mieli możliwość przeniesienia do innej izby SN lub przejścia w stan spoczynku; propozycję przeniesienia do innej izby SN będzie składać sędziom, którzy zdecydują się dalej orzekać, I prezes SN kierując się potrzebami kadrowymi. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, mają zostać wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierze na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Przedstawiając w ubiegłym tygodniu projekt prezydent mówił jego celem jest "umożliwienie normalnego, rozsądnego funkcjonowania odpowiedzialności zawodowej w zawodach prawniczych, przede wszystkim jeżeli chodzi o osoby, które należą do stanu sędziowskiego". oraz danie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy.

W kwietniu 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o SN, na mocy której m.in. powstały Izba Dyscyplinarna SN i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W kwietniu 2019 r. KE wszczęła procedurę naruszenia prawa UE w związku z wprowadzeniem przepisów ustanawiających Izbę Dyscyplinarną oraz jej funkcjonowaniem w kwestii postępowań dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych, następnie zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE. TSUE orzekł w lipcu 2021 r., że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii.

14 lutego 2020 r. weszła w życie nowelizacja m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. rozszerzyła odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadziła zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. KE uznając, że przepisy naruszają prawo Unii, wniosła w kwietniu 2021 r. do TSUE skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja wystąpiła też z wnioskiem o zarządzenie wobec Polski środków tymczasowych.

TSUE 14 lipca 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Na początku września ub.r. KE zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie tej decyzji TSUE. Pod koniec października ub.r. TSUE poinformował, że Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz KE kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie.

W lecie ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak uzasadniał, izba ta nie sprawdziła się. Także premier Mateusz Morawiecki mówił, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Ministerstwo Sprawiedliwości informowało, że projekt reformujący SN jest przygotowywany.