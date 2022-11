Budka o wniosku ws. jego immunitetu: sprawa dotyczy tego, jak władza może bezkarnie odnosić się do obywateli

To jest sprawa tego, jak władza w sposób absolutnie bezkarny może odnosić się do swoich obywateli - powiedział w czwartek w Sejmie szef klubu KO Borys Budka w związku z wnioskiem o uchyleniem mu immunitetu. Głosowanie nad tym wnioskiem ma odbyć się w piątek.

Wniosek złożyła posłanka PiS Joanna Lichocka, która skierowała do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi klubu KO. Parlamentarzystka zarzuca Budce zniesławienie. Sejmowa komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek rekomendując uchylenie immunitetu Budce.

Sprawa wiąże się z wydarzeniami z lutego 2020 r. gdy Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzucenie nowelizacji przyznającej rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. Senat apelował wtedy, żeby przeznaczyć te pieniądze na onkologię. W czasie dyskusji na sali sejmowej posłanka Lichocka wykonała przy twarzy gest dłonią trzymając w górze środkowy palec. Posłanka zapewniała potem, że nie wykonała wulgarnego gestu, a jedynie przesuwała "energicznie dwukrotnie palcem pod okiem, bo była zdenerwowana". Lichocka przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni i stwierdziła, że zostali oni wprowadzeni w błąd.

W lutym 2021 r. Lichocka złożyła wniosek do sejmowej komisji regulaminowej o uchylenie immunitetu Budce. Jak argumentował jej adwokat, po tym, gdy Lichocka zagłosowała w 2020 r. za dofinansowaniem dla TVP, "została potraktowana bardzo brutalnie" i miała miejsce skierowana przeciwko niej pełna kłamstw "kampania prasowo-telewizyjno-billboardowa", a Budka "stymulował właśnie te kampanie i działania".

W czwartek wieczorem sprawozdaniem komisji regulaminowej w sprawie wniosku o pociągniecie Budki do odpowiedzialności karnej zajmował się Sejm na posiedzeniu plenarnym. W punkcie takim nie przeprowadza się debaty, ale może zabrać głos osoba, której wniosek dotyczy.

Zabierając głos Budka stwierdził, że to nie jest sprawa o uchylenie jego immunitetu, bo - jak dodał - on sobie w sądzie poradzi. "To jest sprawa tego jak władza w sposób absolutnie bezkarny może odnosić się do swoich obywateli. (...) W geście waszego triumfu pani poseł Lichocka pokazała w naszą stronę ten nieprzyzwoity gest. Później broniła się, mówiła, że oko poprawiała" - mówił Budka do posłów PiS.

Dodał, że Lichocka wnosi prywatny akt oskarżenia w stosunku do niego, jako do szefa klubu, że "pozwolił mówić o jej geście" i "pozwolił na to, by parlamentarzyści KO przypominali o tym, co zobaczyła cała Polska".

Budka mówił, że Lichocka stała się elementem tego, co PiS stworzył w mediach publicznych i na sali sejmowej. "Pogardy, dla tych, którzy mają czelność mieć inne zdanie. Przede wszystkim udowodniliście, że dla was propaganda, kłamstwo i fałsz jest tym narzędziem, które jest najważniejsze. Nawet potrzeby najbardziej cierpiących, najciężej chorych są dla was tak mało ważne, że woleliście przeznaczyć 2 mld zł rocznie na telewizję Kurskiego" - powiedział szef klubu KO.

Według Budki, pieniądze, które mogły wspomóc onkologię, posłowie PiS dali "reżimowej telewizji tyko po to, by zwalczać swoją konkurencję polityczną, tylko po to, by każdego dnia kłamać, atakować i propagować nienawiść". "Pokazaliście najbardziej obrzydliwy gest, środkowy palec, osobom najbardziej potrzebującym i to na zawsze z wami zostanie. Wybraliście 2 mld zł rocznie na nienawiść, zamiast na pomoc najbardziej potrzebującym. Wasza koleżanka jest tego najgorszym symbolem" - dodał.

Wniosek Lichockiej o uchylenie immunitetu Budce związany jest ze złożonym już w jej imieniu prywatnym aktem oskarżenia wobec szefa klubu KO ws. o zniesławienie.

Pełnomocnik Lichockiej mec. Andrzej Lew-Mirski mówił na wrześniowym posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, że posłanka będąc wśród osób, które zagłosowały za dofinansowaniem TVP została "potraktowana bardzo brutalną mową nienawiści, bowiem rozpoczęła się wtedy taka kampania prasowo-telewizyjno-billboardowa, w której próbowano przekonywać społeczeństwo", że poprzez to głosowanie "odebrała osobom chorym na raka i osobom, które cierpią z tytułu niezawinionych przez nikogo chorób, 2 mld zł, które można było przeznaczyć na inne godniejsze cele". Dodał, że "na ulicach Warszawy pojawiły się billboardy, na których pani poseł Lichocka była od czci i wiary odsądzana". Mecenas dodał, że "cała ta kampania była pełna kłamstwa".

Lew-Mirski stwierdził też, że Budka, który w 2020 r. sprawował funkcję przewodniczącego PO, "stymulował właśnie te kampanie i działania". "Wiadomo, że bez szefa partii nic się tak naprawdę w przestrzeni publicznej nie dzieje. Sam pan poseł Budka występował publicznie i okazywał swoje, delikatnie mówiąc, niezadowolenie wobec tego, co działo się w ramach zwykłej procedury sejmowej, a mianowicie przeznaczenia pieniędzy na określone cele" - powiedział.