Budka: oczekuję, że marszałek Sejmu przedłoży na spotkaniu dokument, który chciałaby poddać naszej ocenie

Oczekuję, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek przedłoży na środowym spotkaniu z przedstawicielami klubów i kół dokument, który chciałaby, żeby poddany był naszej weryfikacji, czy ocenie - powiedział w środę szef klubu KO Borys Budka. Dodał, że do tej chwili takiego dokumentu nie otrzymał.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się w środę z przedstawicielami klubów i kół ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dot. możliwości weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele PiS, KO, Lewicy, PSL, Konfederacji i Polski 2050.

Budka pytany w środę w radiu Zet o to spotkanie powiedział, iż oczekuje, że marszałek Witek przedłoży na nim jakiś dokument, "który chciałaby, żeby poddany był naszej weryfikacji, czy ocenie". "Do tej chwili takiego dokumentu nie otrzymałem. Mam nadzieję, że do tego spotkania cokolwiek wpłynie, żebyśmy mieli nad czym pracować" - powiedział szef klubu KO.

Na pytanie, czy przedstawiciele KO przyjdą na to spotkanie ze swoimi propozycjami Budka odparł: "My mówimy wyraźnie, że jest Rada Medyczna przy premierze, to są eksperci. My jako Koalicja Obywatelska zdajemy się na nich, na ekspertów pana premiera". "Mówimy tak - Rada Medyczna niech da rekomendacje, niech rząd je przyjmie jako swoje i wtedy będziemy te rekomendacje popierać" - zaznaczył poseł KO. "Uważamy, że eksperci w tej sprawie powinni mieć głos" - podkreślił.

"Nie pozwolimy na to, by nieudolność tego rządu spowodowała w Polsce lockdown. Przestrzegaliśmy o tym od sierpnia. Przewodniczący PO Donald Tusk mówił wyraźnie - zajmijcie się już teraz wprowadzaniem odpowiednich regulacji, bo może się okazać, że na święta będziecie chcieli zamknąć Polskę" - powiedział Budka.

"Ja się obawiam, że dzisiaj pani marszałek będzie próbowała wyczuć opozycję, co może się stać, jeżeli ten rząd nie będzie działał, a jak widać nie ma w tej materii większości, czy ktokolwiek myśli o tego typu rzeczach" - dodał szef klubu KO.

Dopytywany, czy opozycja nie powinna wychodzić jednak ze swoimi propozycjami Budka powiedział: "Oczywiście i wychodzimy od ponad roku". "Przygotowaliśmy +Białą Księgę Covid+ (...), tam są konkretne rekomendacje. Mówiliśmy chociażby o kwestii przesunięcia środków dla sanepidu, zwiększenia liczby testów po to, by na kwarantannę przesuwać osoby, na izolację, które są chore. Mówiliśmy o tym, by przesunąć konkretne środki, 2 mld zł z tego co PiS funduje prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu i jego ludziom na ochronę służby zdrowia" - wymienił Budka.

"Złożyliśmy ponad 20 projektów w okresie covidowym, złożyliśmy kilkaset poprawek. To wszystko jest w parlamencie i dzisiaj nagle pani marszałek zaczyna jakieś spotkanie mimo, że na stole leży wiele propozycji" - dodał poseł KO.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik zapowiedzieli w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia.

Początkowo projekt zakładający umożliwienie pracodawcy weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony, był projektowany jako rządowy. Minister zdrowia Adam Niedzielski na początku listopada mówił, że projekt ten ma zostać skierowany pod obrady rządu i trafić prawdopodobnie na posiedzenie Sejmu.