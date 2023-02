Budka: podkreślenie zobowiązania USA do obrony członków NATO - dla nas bardzo ważne

Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, podkreślenie zobowiązania Stanów Zjednoczonych, że zawsze będą broniły członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest dla nas, Polaków, bardzo ważne - ocenił we wtorek szef klubu KO i wiceprzewodniczący PO Borys Budka.

Prezydent Biden we wtorek po godz. 17.30 wygłosił w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie przemówienie. W tym przemówieniu amerykański przywódca podkreślił m.in. zobowiązanie USA do wypełniania zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego i obrony każdej piędzi ziemi państw Sojuszu, dodał też, że wsparcie USA dla Ukrainy nie będzie zachwiane.

Pytany przez dziennikarzy po tym przemówieniu szef klubu KO określił je jako "mocne". "Spodziewaliśmy się tego zapewnienia o tym trwałym sojuszu, o roli NATO, roli Stanów Zjednoczonych, podkreślenia wagi traktatów i tego, że żaden członek NATO nie zostanie sam" - dodał Budka.

"Ale też jasna deklaracja w stosunku do Ukrainy. Tak jak rok temu Joe Biden (w Warszawie - PAP) wyraźnie mówił o tym, że Ameryka nie zostawi Ukrainy, tak teraz podkreśla, że Ameryka to udowodniła. Ważne, że te słowa padają w Warszawie, ważne, że dzieje się to w stolicy Polski, stolicy kraju, który przez 45 lat doświadczył tego, jak może wyglądać de facto pod jurysdykcją sowiecką" - mówił polityk PO.

Zdaniem Budki obecnie Władimir Putin, próbując odtworzyć stan z czasów sowieckich, "musi liczyć się z tym, że wolny świat będzie razem i wolny świat nie zostawi krajów takich jak Ukraina samym sobie".

"Myślę, że ten sygnał w stosunku do Putina był też bardzo mocny w poniedziałek (w Kijowie - PAP), bo nie lada odwagi i determinacji wymaga pojawienie się prezydenta Stanów Zjednoczonych w stolicy kraju bombardowanej przez putinowski reżim. A dziś Joe Biden podkreślił też rolę Polski, podziękował nam wszystkim, mieszkańcom naszego kraju, że od samego początku nieśli pomoc uchodźcom z Ukrainy" - mówił Budka.

Jak dodał, "z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski to podkreślenie traktatowe tego zobowiązania Stanów Zjednoczonych, najsilniejszego partnera w ramach NATO, do tego, że zawsze USA będą broniły członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest dla nas, Polaków, bardzo ważne".