Budka: projekt Solidarnej Polski ma pokazać, że Ziobro jest najważniejszy w obozie ZP

Złożenie przez Solidarną Polskę projektu ustawy o Sądzie Najwyższym to zagranie na nosie Kaczyńskiemu i Morawieckiemu; ma pokazać, że to Zbigniew Ziobro jest najważniejszy w Zjednoczonej Prawicy - powiedział dziennikarzom szef klubu KO Borys Budka.

W środę Solidarna Polska przedstawiła swój projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który we wtorek został złożony w Sejmie. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta określił projekt jako "najbardziej kompleksowy" z wszystkich zgłoszonych i zgodny z polską konstytucją.

Dziennikarze spytali o komentarz do projektu szefa klubu KO Borysa Budkę.

"Ustawa Solidarnej Polski to jest zaognienie konfliktu w Unii Europejskiej, to jest faktyczna likwidacja Sądu Najwyższego, to jest możliwość, by prokurator generalny delegował sędziów do Sądu Najwyższego, co jest kuriozum w skali światowej - polityk ma zdecydować o składzie Sądu Najwyższego" - ocenił Budka. "To jest tak naprawdę zagranie na nosie (Jarosławowi) Kaczyńskiemu i (Mateuszowi) Morawieckiemu" - dodał.

Zaznaczył, że dziś potrzebne jest przede wszystkim odblokowanie środków europejskich. "Jedyną drogą do tego jest wypełnienie orzeczeń TSUE. Obywatelska ustawa złożona przez KO i Lewicę wypełnia wszystkie zalecenia komisji weneckiej, Komisji Europejskiej, orzeczenia TSUE, orzeczenia ETPCZ, a przede wszystkim naprawia niezgodny z prawem niezgodny z prawem stan prawny w Polsce" - mówił szef klubu KO.

"Zamiast tego Ziobro dorzuca ustawę, która idzie w poprzek deklaracji Morawieckiego. To jest pokazanie, że najważniejszym człowiekiem Zjednoczonej Prawicy jest dzisiaj nie Morawiecki, nie Kaczyński, tylko Zbigniew Ziobro, który szantażuje tych polityków i gra im na nosie" - przekonywał.

Projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Solidarnej Polski wpłynął do Sejmu we wtorek. Wśród jego głównych założeń przewidziano nowy Sąd Najwyższy składający się tylko z dwóch Izb: Prawa Prywatnego oraz Prawa Publicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczny sędziów SN do maksymalnie 30 i zakresu spraw rozpatrywanych przez ten sąd. Według projektu skargi kasacyjne w postępowaniu cywilnym rozpatrywane będą co do zasady przez sądy apelacyjne, one miałyby rozpatrywać także - co do zasady - kasacje w postępowaniu karnym. Ci spośród obecnych sędziów SN, którzy zostaliby niepowołani do nowego SN, mogliby - przy odpowiednim stażu - przejść w stan spoczynku lub trafić do sądów apelacyjnych.

To kolejny z projektów odnoszących się do Sądu Najwyższego, który ostatnio trafił do Sejmu.

Prezydent Andrzej Duda w początkach lutego przedstawił projekt dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Prezydencka propozycja zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej, sędziowie, którzy w niej orzekają mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. Ostatecznego wyboru członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej miałby dokonywać prezydent. Proponowane przepisy przewidują także wprowadzenie "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", który umożliwi zbadanie także okoliczności powołania sędziego i postępowania po powołaniu.

Następnie do Sejmu trafił projekt PiS ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zakłada on m.in. przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych. Ponadto - według projektu - sędzia nie mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydane orzeczenie z wyjątkiem określonego wyjątku poważnych i całkowicie niewybaczalnych zachowań ze strony sędziego. Toczące się postępowanie karne lub dyscyplinarne sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, jeżeli nie mieszczą się w przewidzianym wyjątku, miałyby zostać umorzone.

W Sejmie jest także projekt zmian w sądownictwie, znoszący m.in. Izbę Dyscyplinarną i zakładający nowy sposób wyboru KRS - firmowany przez parlamentarne ugrupowania opozycje, wchodzące w skład klubów KO oraz Lewicy, a także organizacje społeczne.