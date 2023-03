Budka: przyjdzie jeszcze taki moment, że PSL i Szymon Hołownia będą nam proponować wspólny start w wyborach

Przyjdzie jeszcze taki moment, kiedy nasi partnerzy z PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni będą nam proponować wspólny start w wyborach - mówił w czwartek szef klubu KO Borys Budka. Zapewnił jednak, że KO nie czeka na partnerów, tylko idzie do przodu, choć zostawia drzwi otwarte, jeżeli zmienią zdanie.

W prowadzonym przez "Rzeczpospolitą" programie #RZECZoPOLITYCE, szef klubu KO Borys Budka był pytany, czy kształtujący się obecnie układ sił na opozycji - składający się z trzech bloków: Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Lewicy - jest ostateczny, czy być może jeszcze coś może ulec zmianie.

"Moim zdaniem będzie jeszcze taki moment, kiedy nasi partnerzy z PSL-u i z Szymona Hołowni będą proponować (nam) wspólny start" - ocenił. "Myślę, że zobaczą, że to jest coś co sprzyja całej opozycji. Natomiast nie chciałbym, żeby to było za późno, bo wyborcy muszą mieć pewność i wiarę w to, że taki blok jest w stanie wygrać" - dodał.

Zapewnił też, że Koalicja Obywatelska robi wszystko, aby "nie patrzeć na partnerów, nie czekać, tylko iść do przodu". "Ale zawsze zostawiamy otwarte drzwi i jeżeli zmienią zdanie, my jesteśmy na to otwarci" - zadeklarował.

Zastrzegł, że decyzja w tej sprawie musi zapaść przed wakacjami. "To jest kwestia tego, że na listach - jeżeli idzie się tak szeroko - trzeba pilnować każdego miejsca, nie może być umownego (Wojciecha) Kałuży, który dzień po wyborach zmieni swoje barwy. O ile my mamy to doświadczenie bardzo duże i jednak są sprawdzone osoby, o tyle nowe ugrupowania mają ten problem, że przy konstruowaniu dużych list (...) takie ryzyka są dużo większe" - mówił.

Szef klubu KO powiedział też, że "zdaje się" iż Szymon Hołownia i PSL podjęli decyzję, co do formatu startu. "Chociaż widzę takie sygnały, że to, iż Władek z Szymonem jeżdżą razem, wcale nie znaczy, że razem startują. Nie nam to oceniać" - powiedział. Dodał jednak, że z punktu widzenia opozycji dobrze byłoby, gdyby te dwie formacje się ze sobą dogadały i nie startowały osobno.

Dopytywany o możliwość wspólnego startu Platformy z Lewicą, Budka podkreślił, że "to nie jest możliwe". Wyjaśnił, że Platforma jest ugrupowaniem centrowym. Natomiast - jak zaznaczył - Lewica ma bardzo ważną rolę do odegrania na scenie politycznej i zapewnił, że trzyma kciuki, aby poszerzała blok, który buduje. "Najlepsze dzisiaj byłyby dwa bloki: duży centrowy z KO, z PO i naszymi mniejszymi partnerami oraz Lewica" - powiedział.

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i lider Polski 2050 Szymon Hołownia przedstawili na początku marca listę spraw do załatwienia w następnej kadencji parlamentarnej, na okoliczność udziału obu ugrupowań w przyszłym rządzie. Wśród spraw na pierwsze sto dni znalazło się m.in. przywrócenie stanu prawnego w kwestii możliwości przerywania ciąży do stanu sprzed wyroku TK z października 2020 r. oraz rozpisanie referendum w tej sprawie.

Szymon Hołownia zapowiedział, że w najbliższym czasie powstaną "zespoły polityczne" Polski 2050 i PSL. Do końca marca mają one "doprowadzić" kierownictwa obu partii do decyzji, czy Polska 2050 i PSL wystartują jako koalicja wyborcza w najbliższych wyborach do Sejmu.