Budka: starsi ludzie mówią, jak jest ciężko dzisiaj, kiedy mamy inflację, drożyznę

Starsi ludzie na spotkaniach z nami mówią o tym, jak jest ciężko dzisiaj, kiedy mamy inflację, drożyznę - powiedział w piątek we Włocławku szef klubu KO Borys Budka. Dodał, że wiele osób obawia się, czy starczy środków np. na opał na zimę.

Szef klubu KO powiedział podczas konferencji prasowej we Włocławku, że jego przyjazd do tego miasta to element codzienności parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej.

"Rozmawiamy z mieszkańcami, o tym co najważniejsze. Dzisiaj województwo kujawsko-pomorskie. Jeszcze czeka nas spotkanie w gminie Choceń - też otwarte, bez specjalnych scenariuszy, bez prób, takie jak widzieliśmy w Sochaczewie (przed spotkaniem organizowanym przez PiS z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego - PAP). To są spotkania, na które każdy może przyjść. Rozmawiamy o tym, co najważniejsze, o naszych propozycjach jak naprawić Polskę, zmienić to, co dziś nie funkcjonuje" - mówił Budka.

Podkreślił, że jest w terenie także dlatego, aby słuchać ludzi.

"Przyjeżdżam prosto z Grudziądza. Tam miałem spotkanie w Klubie Seniora - z ludźmi, którzy są bardzo aktywni, ale którzy również mówią o tym jak jest ciężko dzisiaj - kiedy mamy do czynienia z inflacją, drożyzną, kiedy nie wiadomo, czy starczy pieniędzy chociażby na opał na zimę. Rozmawiamy o tym, jak trzeba rozwiązywać te problemy" - powiedział szef klubu KO.

Towarzyszący mu poseł KO z okręgu toruńsko-włocławskiego Arkadiusz Myrcha mówił, że wizyta we Włocławku odbywa się w ramach akcji 1000 spotkań przedstawicieli KO w całej Polsce, które zaplanowano na czerwiec.

"Jest to dla nas rutynowa rozmowa z mieszkańcami Włocławka o sprawach bieżących. Z panem prezydentem miasta Włocławek Markiem Wojtkowskim apelowaliśmy do lokalnych przedstawicieli PiS, do posłów, do senatorów, aby zostały przyśpieszone prace nad odblokowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Minęło kilka tygodni, a tych pieniędzy cały czas nie ma" - powiedział Myrcha.

Nawiązując do odrzucenia w Sejmie większości senackich poprawek do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, poseł KO stwierdził, że w w czwartek "PiS nie wykorzystał okazji, którą dał Polsce Senat wprowadzając do ustawy o Sądzie Najwyższym takie regulacje, które wypełniałyby tzw. kamienie milowe, elementarne zmiany w sądownictwie, pozwalające na uruchomienie gigantycznych środków dla polskiej gospodarki" .

Dodał, że mijają tygodnie, a rząd w jego ocenie marnuje czas "bezcenny dla polskich obywateli". "Cały czas Włocławek - gmina i powiat i całe województwo kujawsko-pomorskie czekają na środki z KO" - powiedział Myrcha.