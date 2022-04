Budka: zablokowanie dostaw gazu przez Rosję, to próba rozsadzenia solidarności UE

Zablokowanie przez Rosję dostaw gazu do Polski, Bułgarii i Litwy to próba rozsadzenia solidarności europejskiej, dziś szczególnie ważne jest, by państwa Unii Europejskiej mówiły jednym głosem - podkreślił w środę szef klubu KO Borys Budka.

We wtorek wieczorem PGNiG podał w komunikacie giełdowym, że Gazprom poinformował o wstrzymaniu od środy dostaw gazu do Polski. Poinformowano, że spółka odmówiła Gazpromowi zapłaty w rublach za gaz z kontraktu jamalskiego.

Budka powiedział w Radiu Zet, że odcięcie przez Rosjan dostaw gazu dla Polski, a także Litwy i Bułgarii, to "próba rozsadzenia solidarności europejskiej przez Rosję".

"Dlatego tak ważna jest dyplomacja i to, by państwa Unii Europejskiej mówiły jednym głosem i byśmy wrócili do idei solidarności energetycznej, by Unia Europejska prowadziła spójną politykę" - powiedział szef klubu KO.

Dodał, że po raz kolejny okazuje się, że surowce energetyczne są przez Rosję traktowane jako broń polityczna.

"Dlatego tak ważne jest, że udało nam się w czasach rządów PO-PSL wybudować gazoport, który potem PiS szumnie otwierał i nadawał imię. PiS z kolei realizuje inwestycję Baltic Pipe i to jest bardzo dobra inwestycja, jeżeli chodzi o kwestie uniezależnienia się, i teraz trzeba zrobić dalsze kroki" - stwierdził Budka.

Powtórzył, że w kwestii uniezależnienia się od surowców rosyjskich, przede wszystkim od gazu i ropy, potrzebna jest "spójna polityka całej Unii Europejskiej i ważna jest solidarności europejska". Dlatego, jak dodał, z zażenowaniem obserwuje np. antyeuropejskie wypowiedzi przedstawicieli Solidarnej Polski.

W ocenie PGNiG, wstrzymanie dostaw gazu stanowi naruszenie kontraktu jamalskiego. Spółka zapowiada, że podejmie stosowne działania zmierzające do przywrócenia realizacji dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu, oraz zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich przysługujących jej uprawnień kontraktowych.

Premier Mateusz Morawiecki mówił we wtorek, że strona polska otrzymała groźby ze strony Federacji Rosyjskiej "związane m.in. ze sposobem płatności". Oświadczył, że Polska trzyma się ustaleń, zapewnił, że polskie magazyny gazu są wypełnione w 76 proc. i że poziom ten jest dużo wyższy niż w większości krajów Europy. Minister klimatu Anna Moskwa przekazała we wtorek wieczorem, że Polska jest przygotowana na zupełne odcięcie dopływu rosyjskich surowców.