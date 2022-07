Bułgaria: Kolejna partia zrezygnowała z misji utworzenia rządu

Druga parlamentarna siła polityczna w Bułgarii, centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa, oficjalnie zrezygnowała w czwartek z misji utworzenia rządu. W ubiegłym tygodniu fiaskiem zakończyła się próba partii ustępującego premiera Kiriła Petkowa, Kontynuujemy Zmiany.

Po nieudanej misji partii Petkowa, a teraz rezygnacji ugrupowania GERB, prezydent Bułgarii Rumen Radew może teraz zgodnie z konstytucją wybrać dowolny z siedmiu klubów parlamentarnych i powierzyć mu misję utworzenia rządu.

Radew zapowiedział kolejną turę konsultacji z udziałem wszystkich sił parlamentarnych, podejmując próbę wyjścia z kryzysu politycznego i niedopuszczenia do kolejnych przedterminowych wyborów w trudnym okresie zimowo-jesiennym. Prezydent przekazał, że jeżeli dojdzie jednak do wyborów, czwartych w ciągu ostatniego półtora roku, odbędą się one na początku października.

Wśród sił politycznych, którym Radew może powierzyć kolejną misję utworzenia rządu, najbardziej skłonna do dialogu jest centroprawicowa koalicja Demokratyczna Bułgaria. Analitycy uważają, że jej współprzewodniczący Christo Iwanow zaproponował stworzenie gabinetu koalicyjnego bez udziału liderów partyjnych. Miałby on być zbudowany z grupy ekspertów, którzy przeprowadziliby kraj przez najbliższy trudny okres. Istnienie gabinetu jest niezwykle ważne, bowiem Bułgaria powinna znowelizować prawie 20 ustaw, aby otrzymać unijne wsparcie finansowe w wysokości 6,5 mld euro.

Nie wiadomo czy siły parlamentarne potrafią dojść do porozumienia; różnice między dawnymi partnerami, w tym na tle finansowym, wydają się zbyt głębokie. Lider GERB Borisow powiedział, że nie poprze żadnego nowego gabinetu w ramach obecnego parlamentu i liczy na zwycięstwo w nadchodzących wyborach. Sondaże dają GERB minimalną, wynoszącą ułamek procenta, przewagę nad partią Kontynuujemy Zmiany.

Ekonomiści ostrzegają, że Bułgaria znajduje się w niebezpiecznej sytuacji, ponieważ nie ma zagwarantowanych dostaw gazu na zimę, a zbiornik gazowy w Cziren na zachodzie kraju jest napełniony jedynie w 34 proc. W środę przekazano, że ceny gazu podrożały w lipcu o 32 proc. w porównaniu z czerwcem.

Gabinet Petkowa upadł po wyjściu z koalicji populistycznego ugrupowania Jest Taki Naród. Cztery tygodnie temu parlament przegłosował wotum nieufności wobec rządu, którego pozycja była zachwiana ze względu na pogłębiający się kryzys ekonomiczny i finansowy.

Ewgenia Manołowa