Bułgaria: Prezydent Radew wystąpił do parlamentu o zaaprobowanie rządu prof. Gabrowskiego

Prezydent Bułgarii Rumen Radew wydał w poniedziałek dekret, w którym wystąpił do parlamentu o zaaprobowanie rządu profesora Nikołaja Gabrowskiego. Znany neurolog został wysunięty na stanowisko premiera przez centroprawicową partię GERB byłego szefa rządu Bojko Borisowa, która ma najwięcej deputowanych w nowym parlamencie.

Do desygnowania Gabrowskiego na premiera doszło ponad dwa miesiące po październikowych wyborach parlamentarnych, w wyniku których do Zgromadzenia Narodowego weszło siedem partii, ale żadna nie ma szans na samodzielne sprawowanie władzy. Radew dał deputowanym dłuższy czas na negocjacje licząc, że osiągną porozumienie w sprawie koalicji, do czego jednak nie doszło.

Lider GERB Borisow zapewniał, że dał Gabrowskiemu pełną swobodę wyboru ministrów i liczy na powołanie do rządu fachowców, zdolnych wyciągnąć kraj z kryzysu.

Ostatecznie proponowany skład rządu jest kompromisowy, ponieważ znaleźli się w nim przedstawiciele wielu poprzednich gabinetów z różnych partii, a także kilka całkowicie nowych postaci. Gabrowski podkreślił, że głównym celem jego rządu powinna być reforma sądownictwa, walka z korupcją oraz klarowna europejska i euroatlantycka polityka zagraniczna.

Poparcia dla rządu kategorycznie odmówiły partia Kontynuujemy Zmiany byłego premiera Kiriła Petkowa, centroprawicowa koalicja Demokratyczna Bułgaria oraz lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna. Analitycy są raczej sceptyczni co do sukcesu gabinetu Gabrowskiego. Głosowanie w parlamencie spodziewane jest w środę lub czwartek.

Ewgenia Manołowa