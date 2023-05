Bułgaria: W dużych miastach trwają obchody 1 maja; związkowcy żądają podwyżek płac i sprawiedliwej transformacji energetycznej

W największych miastach Bułgarii, w tym w Sofii, w poniedziałek odbyły się pierwszomajowe pochody, zorganizowane przez dwie największe centrale związkowe - Podkrepa oraz KNSB. W stolicy przed południem zablokowano największe skrzyżowanie w mieście Orłow Most.

Bułgarscy związkowcy przedstawili pakiet postulatów, w tym żądanie podniesienia płac, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz sprawiedliwej transformacji energetycznej, której kosztów nie ponosiliby pracujący obywatele.

Najważniejsze żądanie związkowców dotyczy pilnego przyjęcia budżetu na 2023 r. przez bułgarski parlament. Od czasu przedterminowych wyborów parlamentarnych 2 kwietnia posłowie prowadzą negocjacje, które jak dotąd nie przyniosły żadnych rezultatów. Jednocześnie opóźnia się rewaloryzacja emerytur, świadczeń socjalnych, środków na służbę zdrowia. Inflacja w Bułgarii wynosi ponad 13 proc. w skali rocznej.

Niezadowolenie społeczne rośnie, a analitycy ostrzegają, że może dojść do rozruchów. Związki domagają się podniesienia płacy minimalnej od 1 lipca br. do 850 lewów (425 euro), a od początku 2024 r. - do 500 euro. Przewodniczący KNSB Płamen Dymitrow oznajmił, że władza jest głucha na żądania pracujących.

Według obliczeń związkowców około 60 proc. pracowników w Bułgarii należy do grupy tzw. ubogich pracujących, czyli osób, których pensja jest zbliżona do płacy minimalnej, a ich rodziny żyją na granicy ubóstwa.

Akcje pierwszomajowe organizowała w poniedziałek również lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna.

Ewgenia Manołowa