Burza przed ciszą. Politycy starli się w ostatniej debacie przed wyborami

O ocenę przebiegu kampanii wyborczej poprosiliśmy przedstawicieli najważniejszych ugrupowań w Polsce. Jak podkreślają w trakcie naszej ostatniej przed wyborami debaty, w kampanii zabrakło merytorycznych treści, skupiała się na wzajemnych atakach.

W naszej ostatniej debacie przed wyborami udział wzięli: Tomasz Brzezina z Konfederacji, Barbara Dolniak z Koalicji Obywatelskiej, Michał Gramatyka z Trzeciej Drogi, Maciej Konieczny z Lewicy, Jerzy Polaczek z Prawa i Sprawiedliwości oraz Katarzyna Suchańska z Bezpartyjnych Samorządowców.

- Kampania była ostra i nudna. To cały czas przekrzykiwanie się dwóch głosów, które rządzą od 18 lat – ocenia Tomasz Brzezina z Konfederacji.

- Każda wiadomość zaczyna i kończy się nazwiskiem Donald Tusk. Nie ma żadnych pozytywów, czysty atak – mówi Barbara Dolniak z KO.

- Mamy przekaz Zjednoczonej Prawicy – polityki konkretu i kampanię szefa KO, z wulgarnymi przekazami np. w stosunku do wojska i straży granicznej. To dorobek KO – mówi Jerzy Polaczek z PiS-u.

W dalszej części debaty politycy rozmawiają o referendum, bezpieczeństwie Polski i celach partii na najbliższe miesiące i kolejne kampanie wyborcze.

Za nami ostra kampania wyborcza. Przedstawiciele wszystkich partii, biorący udział w naszej debacie na Kanale Wyborczym, jednym głosem wskazują, że to nie była nazbyt owocna kampania wyborcza.

- To była zła kampania. Jako Lewica staraliśmy się mówić merytorycznie, o programie dla Polski. Główną osią było starcie dwóch głównych sił. Przykład mieliśmy chociażby w ostatniej debacie TVP. Polaryzacja, chęć zaproszenia Polaków do plemiennej walki się nie udała – wskazuje Maciej Konieczny z Lewicy.

W kampanii wyborczej słychać było wyraźny dwugłos: oskarżenia o agresję

W podobnym tonie wypowiada się Barbara Dolniak. - Dyskusja jest gorąca. To może mieć swoje plusy, dopóki nie jest agresywna i hejterska. Mamy ogromny atak partii rządzącej. Każda wiadomość zaczyna i kończy się nazwiskiem Donald Tusk. Nie ma żadnych pozytywów, czysty atak – mówi przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej.

Odpowiada jej Jerzy Polaczek. - Mamy przekaz Zjednoczonej Prawicy – polityki konkretu i kampanię szefa KO, z wulgarnymi przekazami np. w stosunku do wojska i straży granicznej. To dorobek KO - wprowadzenie języka agresji do debaty publicznej – ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Za mało programu, którego oczekują wyborcy. Było ostro, emocjonalnie, głośno i... nudno

Ostatnie tygodnie obfitowały w ostre wypowiedzi polityków. Nie zabrakło ich także podczas debaty w TVP.

- Cieszymy się, że przepisy zmuszają TVP, by zrobić debatę. W telewizji publicznej dla Konfederacji przez ostatnie trzy lata był zero sekund, to niepoważne. Kampania była ostra i nudna. To cały czas przekrzykiwanie się dwóch głosów, które rządzą od 18 lat. To powinna być wymiana poglądów, a nie przekrzykiwanie się – mówi Tomasz Brzezina z Konfederacji.

Michał Gramatyka wskazuje, że Polacy mają dość przekrzykiwania się partii dominujących.

- Ci, którzy myśleli, że kampanię warto opierać tylko na emocjach, mylili się – mówi lider Trzeciej Drogi na Śląsku. - Ciekawie wypadają trendy wyszukiwania w Google. To pierwsza debata, gdzie pojawia się przedstawiciel partii rządzącej. Publicznej wymiany poglądów w telewizji publicznej zabrakło. W wyszukiwaniach coraz częściej pojawia się fraza program – dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Katarzyna Suchańska.

- Debata pokazała, że najczęściej wyszukiwaną osobą po debacie był nasz kandydat – mówi z optymizmem przedstawicielka Bezpartyjnych Samorządowców. - Główne partie silnie podzieliły scenę polityczną, ale oparły się na kampanii agresywnej. Nie było oparcia na programie. My działamy inaczej, idziemy z konkretnym programem, konkretnymi postulatami. Tam gdzie rządzimy, postulaty są już realizowane.

W dalszej części debaty politycy dyskutują również o referendum, bezpieczeństwie Polski i celach partii na najbliższe miesiące i kolejne kampanie wyborcze.