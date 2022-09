Busko-Zdrój: Otwarto nową część szpitala uzdrowiskowego "Krystyna"

Zakończyła się modernizacja szpitala uzdrowiskowego "Krystyna" w Busku-Zdroju. W nowej części przygotowano ponad 150 dodatkowych miejsc dla pacjentów. Powstał m.in. oddział do leczenia kardiologicznego. Koszt inwestycji wyniósł ponad 26 mln złotych.

W ramach inwestycji rozbudowane zostały dwa pawilony szpitala. W nowych pomieszczeniach powstał oddział kardiologiczny wraz z salą intensywnej opieki oraz część do leczenia sanatoryjnego. Pomieszczenia dawnych piwnic zagospodarowano na bibliotekę i czytelnię. Ponadto wymieniono instalacje, dobudowano balkony oraz wykonano termomodernizację obiektu.

"Modernizacja wprowadziła nasz szpital w XXI wiek. Teraz jest to nowoczesny obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W sumie szpital wzbogacił się o dodatkowe 157 łóżek szpitalnych" - powiedział w poniedziałek PAP p.o. prezesa Uzdrowiska Busko-Zdrój Robert Frey, który zaznaczył, że wraz z udostępnieniem nowych miejsc dla pacjentów planowane jest zwiększenie liczby personelu medycznego.

"Na razie sięgamy do kadry, która już była, ale planujemy ją poszerzać. Cały czas mamy przyjęcia dotyczące kardiologii i innych oddziałów, to jest nie do uniknięcia" - dodał.

W ramach inwestycji szpital wyposażono w nowy sprzęt medyczny m.in. aparaty do EKG, systemy holterowskie, defibrylatory, zestawy do intubacji i wentylacji, a także elektryczne łóżka oraz sprzęt medyczny w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

"To kolejny etap rozwoju naszego Uzdrowiska Busko-Zdrój, w ramach którego funkcjonuje szpital +Krystyna+. Troska o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu jest priorytetem samorządu województwa" - powiedział marszałek Andrzej Bętkowski, który w poniedziałek uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej części szpitala.

Wartość zadania to ponad 26,5 mln złotych, z czego ponad 22 mln stanowiło dofinansowanie unijne, a ponad 2,1 mln dofinansowanie z budżetu państwa. Pierwsi pacjenci do nowej części szpitala zostaną przyjęci 15 września.