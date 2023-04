Bycie eko nie może wzbudzać poczucia winy u konsumentów

Matylda Szyrle swoją firmę założyła z przeświadczeniem, że ma być firmą neutralną dla środowiska. Jaka była reakcja klientów, sieci handlowych, które odbierają jej produkt? Było to dla nich nowinką? Dlaczego w ogóle podjęli współpracę?

O tym, jak wygląda współpraca z dużymi odbiorcami firm nastawionych od początku istnienia na ekologię, opowiedziała w trakcie panelu "Zielona transformacja ‒ nowa konkurencyjność" założycielka firmy Listy Cud Matylda Szyrle.

- Firma zajmuje się wertykalną uprawą roślin jadalnych w zamkniętych pomieszczeniach o piętrowych układach. Tworzymy roślinom optymalne warunki, jednocześnie oszczędzając 90 proc. wody w porównaniu z konwencjonalnym rolnictwem, ponieważ krąży ona w obiegu zamkniętym - opisała zakres działalności firmy jej założycielka.

- Ponadto mogliśmy całkowicie zrezygnować z pestycydów. Takie uprawy są też niezależne od warunków na zewnątrz, a zlokalizowanie farmy w dowolnym miejscu, nawet w mieście, sprawia, że łańcuch dostaw się skraca, co zmniejsza emisję CO2 oraz ogranicza marnotrawstwo żywności w transporcie - dodaje Szyrle, podkreślając działania, które podejmuje firma, aby mieścić się w definicji "zielonej".

Nie można budować w konsumentach poczucia winy, że dokładają się do rozwoju kryzysu klimatycznego, bo nie mogą pozwolić sobie na produkt eko

- Nasi partnerzy generalnie reagowali bardzo pozytywnie, kiedy słyszeli, że nasz produkt jest wytwarzany lokalnie i bez użycia plastiku do pakowania. Z drugiej strony, chcąc zaproponować coś konsumentowi, to cena produktu musi być konkurencyjna. To przekłada się na mniejszą marżę dla nas, ale też jest elementem pytania – czy dbanie o planetę nie jest przywilejem ludzi bardziej zamożnych - zauważa założycielka firmy Listny Cud.

- We współpracy z dużymi odbiorcami widzimy dwa podejścia. Pierwsze, czyli „rozmawiamy z wami, bo reprezentujecie ważne trendy i wiemy, że to się przekłada na naszą sprzedaż” i drugie „bardzo szanujemy i jest dla nas ważne to, co robicie, chcemy zmieniać swoją ofertę na bardziej zieloną” - mówi Szyrle.