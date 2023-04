Bydgoszcz: 19-latek miał 60 kg narkotyków o wartości ponad 3 mln zł

Przeszło 60 kg różnych narkotyków wykryli policjanci w pomieszczeniach magazynowych użytkowanych przez 19-letniego bydgoszczanina. Czarnorynkowa wartość towaru to przeszło 3 mln zł - poinformowała w czwartek kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Z ustaleń policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców KMP w Bydgoszczy wynikało, że 19-latek prowadzi działalność przestępczą. Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę w Białych Błotach koło Bydgoszczy, gdy wsiadał do swojego samochodu. Widząc policjantów próbował odjechać, jednak został zatrzymany. W jego pojeździe znajdowało się 0,5 kg suszu roślinnego i kilka tysięcy złotych.

Jak się okazało to dopiero był początek znaleziska. W jednej z hal magazynowych użytkowanych przez mężczyznę znajdowała się duża ilość różnych narkotyków. Na podłodze, w kartonach, w lodówce, w torbach, na blatach znajdowały się popakowane, przede wszystkim w folię, środki odurzające i psychotropowe o łącznej wadze ponad 60 kg.

Przeprowadzone wstępnie badania potwierdziły, że to ponad 38 kg marihuany, blisko 4 kg amfetaminy, ponad 11 kg 4-CMC oraz ponad 6 kg (24,6 tys. sztuk) tabletek wykazujących cechy amfetaminy. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków, które miały trafić na rynek, to ponad 3 mln zł.

Wszystkie zabezpieczone środki trafiły do policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Dowodami w sprawie będą również przedmioty służące do prowadzenia przestępczego procederu m.in. wagi elektroniczne, pieniądze, zgrzewarki do folii i puste pakiety woreczków strunowych.

19-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a następnie prokurator na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego skierował wniosek do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego. Sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące.

Młodemu mieszkańcowi Bydgoszcz za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych grodzi kara do 10 lat pozbawienia wolności.