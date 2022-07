Bydgoszcz? Gliński: archiwa to są instytucje pamięci

Archiwa to są instytucje pamięci, bez pamięci nie istnieją wspólnoty polityczne, kulturowe, nie istnieje tożsamość narodów - powiedział w poniedziałek w Bydgoszczy wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Pokreślił, że archiwa przechowują wielkie skarby i muszą mieć odpowiednie warunki.

Dodał, że na przykładzie Ukrainy widzimy wyraźnie, jak ważna jest tożsamość dla trwania czy przetrwania narodów i państw.

Wicepremier Gliński wziął udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego na budowie nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

"Archiwa są to bardzo nowoczesne instytucje, które są kośćcem każdego państwa, zwłaszcza państwa nowoczesnego. Archiwa są to także instytucje obywatelskie, instytucje publiczne, które powinny udostępniać swoje zasoby wszystkim, którzy interesują się historią, pamięcią lub po prostu potrzebują z wielu powodów dostępu do tego, co archiwa mają. Archiwa przechowują wielkie skarby i muszą przechowywać jest w sposób profesjonalny, ale żeby przechowywać w sposób profesjonalny, żeby spełniać te wszystkie funkcje, do których są powołane, muszą dysponować nowoczesną infrastrukturą" - mówił Gliński.

Wicepremier przyznał, ze przez wiele lat infrastruktura archiwów była zaniedbywana, podobnie jak wydatki na kulturę były zawsze na końcu.

"My od 6,5 roku staramy się odwrócić te tendencje. Zwiększyliśmy budżet na kulturę o 70 proc., a takiej dynamiki nigdy nie było w historii nowoczesnej Polski. To można zobrazować wielkimi inwestycjami, które podejmujemy, chociażby w obszarze instytucji pamięci, dotyczących muzeów czy instytucji pokrewnych. To jest ponad 300 dużych realizacji. Otwieramy nowe instytucje i kładziemy podwaliny pod nowe inwestycje. (…) Zajęliśmy się także archiwami, żeby nie było tak jak w Bydgoszczy, gdzie działka była pozyskana ćwierć wieku temu - w 1998 r. i do tej pory nikt nic na niej nie zbudował. Ale powstaje nowy obiekt i mam nadzieję, że wykonawca odda go do użytku w przyszłym roku" - wskazał szef resortu kultury.

Nowa siedziba Archiwum Państwowego powstaje przy ul. Karłowicza. Na działce o powierzchni prawie 7 tys. m kw. wznoszony jest czterokondygnacyjny budynek o całkowitej blisko 8,5 tys. m kw. Część użytkowa będzie miała powierzchnię ponad 7,5 tys. m kw.

Magazyny zajmą przeszło prawie 3,9 tys. m kw., a pomieści się w nich ponad 30 km bieżących akt, co w przyszłości pozwoli prawie trzykrotnie powiększyć obecny zasób archiwalny wynoszący ponad 11 km. Magazyny archiwalne zostaną wyposażone w nowoczesne systemy regałowe. Część przestrzeni magazynowej zostanie wykorzystana jako pomieszczenia ze specjalnymi warunkami, a będą w nich przechowywane materiały wymagające m.in. obniżonej temperatury.

W obiekcie zostaną zastosowane nowoczesne rozwiązania architektoniczne, technologiczne i informatyczne.

Koszt budowy wynosie ponad 50 mln zł, a całej inwestycji około 80 mln zł. Całość jest sfinansowana z budżetu państwa, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.