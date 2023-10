Bydgoszcz: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych otrzymał sztandar

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy otrzymał w piątek sztandar nadany przez prezydenta Andrzeja Dudę. "To wyraz uznania dla wieloletnich wysiłków włożonych w budowanie systemu polskiej logistyki wojskowej" - napisał zwierzchnik Sił Zbrojnych w liście do uczestników uroczystości.

Sztandar na bydgoskim Starym Rynku, w 17. rocznicę powołania Inspektoratu, wręczył szef Gabinetu Politycznego Prezydenta RP Paweł Szrot.

W uroczystości udział wzięli m.in.: zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Dariusz Pluta, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski i zastępca dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski.

Prezydent Andrzej Duda w liście oczytanym przez Pawła Szrota podkreślił, że IWSZ otrzymuje sztandar w momencie, kiedy jego rola jako centralnej instytucji logistycznej w Wojsku Polskim stała się szczególnie ważna.

"Zadania związane z zabezpieczeniem sprzętu, wyposażenia i przygotowania odpowiedniej infrastruktury mają kluczowe znaczenie dla armii, szczególnie w warunkach jego bezprecedensowego rozwoju i umacniania. Trwająca wojna w obronie Ukrainy przed imperialną agresją Rosji dowodzi, że żadna operacja bojowa nie miałby szans powodzenia bez sprawnej logistyki. Ogromne zasoby uzbrojenia, które pozyskujemy muszą być odpowiednio zaopatrzone, obsłużone, a w razie konieczności przemieszczone, wyremontowane i zmodernizowane" - wskazał Duda.

Prezydent zaznaczył, że obecny okres wzmożonego zagrożenia jest właściwym momentem żeby przygotować się na wypadek realnego niebezpieczeństwa. Jako kluczowe elementy wymienił doskonalenie systemu zaopatrywania, utrzymania ciągłości dostaw sprzętu i amunicji do rejonów działań oraz zabezpieczenie funkcjonowania wojsk. Zwrócił uwagę, że na Inspektoracie spoczywa również odpowiedzialność za planowanie i organizację mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk.

List z okazji otrzymania sztandaru przez IWSZ skierował także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a odczytał go szef IWSZ gen. dyw. Artur Kępczyński.

Minister podkreślił, że sztandar to wyjątkowy, uświęcony wielowiekową tradycją symbol najważniejszych dla żołnierza wartości - męstwa, honoru i wierności ojczyźnie.

"Sprawna logistyka wojskowa to jeden z najważniejszych elementów skuteczności działań bojowych na współczesnym polu walki. To klucz do efektowności zadań realizowanych przez wojsko, zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. IWSZ jest instytucją, która dba o potrzeby materialne naszego wojska. Skutecznie zarządza jednostkami wykonującymi zadania logistyczne. To niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie" - zaznaczył szef MON.