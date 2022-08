Bydgoszcz: Naprawiono Wiadukty Warszawskie - będą mogły być użytkowane jeszcze 10 lat

Zakończyły się prace naprawcze Wiaduktów Warszawskich w Bydgoszczy, które pozwolą na funkcjonowanie obiektów jeszcze przez 10 lat. Zniesione zostały ograniczenia prędkości do 30 km/h i rozgraniczenia pasów ruchu barierami.

Wiadukty Warszawskie to dwa obiekty mostowe, które znajdują się w ciągu jednej z najruchliwszych arterii miasta, ulicy Fordońskiej (dk80) nad linią kolejową Bydgoszcz - Toruń (nr 18). Na każdym z wiaduktów są dwa pasy jezdni.

Prace naprawcze pozwoliły na podniesienie prędkości z 30 do 50 km/h (pojazdy ciężarowe do 40 km/h) i usunięcie barier rozgraniczenia pasów ruchu. Zgodnie z zaleceniami ekspertów, pojazdy ciężarowe i autobusy nadal będą poruszać się wyłącznie prawy pasem ruchu. Utrzymano zwężenie lewego pasa do 2,2 m i możliwość poruszania się nim wyłącznie pojazdów poniżej 3,5 t.

Podjęcie prac naprawczych wymusił stan techniczny wiaduktów, który zagrażał stabilności konstrukcji, a także bezpieczeństwu pojazdów poruszających po obiekcie i kursujących pod nim pociągów.

Roboty prowadzone były pod wiaduktami, których konstrukcja została wzmocniona. Według ekspertyz obiekty będą mogły być użytkowane jeszcze przez 10 lat.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przygotował już wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych wiaduktów. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około 200 mln zł.

Wiadukty Warszawskie to dwa obiekty o długości 430 i 436 m, które oddano do użytku w roku 1973 r. Wybudowano je według technologii, wykorzystującej prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, która okazała się jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego.

Kilkanaście lat temu konstrukcja wiaduktów została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła oznaki postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji, ale przez następne lata postępowało niszczenie poszczególnych jej elementów.