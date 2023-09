Bydgoszcz: Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP, na czele listy PiS w okręgu nr 4

Szef Gabinetu Prezydenta RP, Paweł Szrot zajmuje pierwsze miejsce na liście kandydatów do Sejmu Prawa i Sprawiedliwości w okręgu bydgoskim (nr 4).

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w sobotę listy wyborcze w poszczególnych okręgach.

Szef Gabinetu Prezydenta RP, Paweł Szrot, który jest na pierwszym miejscu listy PiS w okręgu nr 4, powiedział m.in., że od 22 lat jest gorącym sympatykiem, współpracownikiem i człowiekiem od "misji specjalnych" spraw PiS, ale jeszcze nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczył, że sam wielokrotnie mówił, że w polityce nigdy nie należy mówić "nigdy". I tak jest w tym przypadku.

"Dzisiaj jest piękny dzień, za oknem widzimy piękne bulwary nad Brdą, ale początek września w Bydgoszczy na zawsze ma charakter szczególnie przejmujący, bo w 1939 r. to tutaj Polacy i cały świat przekonali się po raz pierwszy, jak będzie wyglądać wojna, jaki będzie miała charakter. Przekonali się o tym, jak ogromnego bestialstwa, będą dokonywać nie niemieccy najeźdźcy" - powiedział Szrot.

Szef Gabinetu Prezydenta RP podkreślił, że jest przekonany o tym, iż Polska w końcu otrzyma należne od Niemiec reparacje.

"Nie mówię, że stanie się to jutro czy pojutrze, za rok czy miesiąc, ale spokojnie - kroczek po kroczku - musimy to na naszym zachodnim sąsiedzie wymóc. Wówczas absolutnie niemała część tych reparacji powinna trafić tu, gdzie Niemcy po raz pierwszy w 1939 roku pokazali swoje oblicze" - dodał Szrot.

Drugie miejsce na liście do Sejmu zajmuje poseł od dwóch kadencji, minister - członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, a trzecie - wieloletnia radna Bydgoszczy, Grażyna Szabelska. Czwarte miejsce przypadło posłowi, byłemu wiceministrowi obrony Bartoszowi Kownackiemu, a piąte - posłowi od 2014 r. Piotrowi Królowi.

Szóste miejsce zajmuje posłanka od dwóch kadencji Ewa Kozanecka, a siódme - zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, radny Inowrocławia Marcin Wroński (Partia Republikańska). Na miejscu ósmym jest rolniczka, ekolożka Danuta Pilarska, a na dziewiątym - sekretarz stanu w KPRM, zastępca szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, szef klubu PiS w radzie miasta Bydgoszczy Jarosław Wenderlich.

Kandydatami na senatorów zostali: w okręgu inowrocławskim (nr 10) wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaja Bogdanowicz, a w okręgu bydgoskim (nr 9) - drugi wicewojewoda Radosław Kempinski. Bogdanowicz funkcję wojewody sprawuje od ośmiu lat, wcześniej był zastępcą burmistrza Kruszwicy, a Kempinski jest wojewodą od 2021 r., wcześniej był zastępcą wójta gminy Sicienko.

Minister Schreiber podkreślił, że Szrot jest wzmocnieniem listy bydgoskiej PiS, ale pozostali kandydaci to również osoby dobrze przygotowane do pracy, zakorzenione w samorządzie i na różnych polach działalności publicznej. Zaznaczył, że "jest to silna lista, silnych osobowości".

Wśród kandydatów do parlamentu nie ma wieloletniego posła Tomasza Latosa. Jak powiedział prowadzący prezentację kandydatów, europoseł Kosma Złotowski "Tomasz Latos i Komitet PiS uznali, że lepiej będzie, jeśli w tych wyborach nie będzie startował, ale jest z nami i kibicuje naszej liście" - przekazał.

Latos zasiada w Sejmie od 2005 r., jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, prezesem bydgoskiego okręgu PiS, w ostatnich wyborach był liderem listy w Bydgoszczy. Latos nie był obecny na prezentacji kandydatów.

