Bydgoszcz: Plac Kościeleckich zostanie zrewitalizowany

Rewitalizację przejdzie powstały na początku XX wieku Plac Kościeleckich w centrum Bydgoszczy, na obrzeżach Starego Miasta. W planach przewidziano m.in. budowę zbiornika retencyjnego, przebudowę alejki centralnej, zmianę nawierzchni jezdni, przystanków i chodników.

Przygotowany plan rewitalizacji zakłada, aby wygląd placu współgrał z otaczającymi go z obiektami zbudowanymi lub rozbudowanymi w ciągu ostatnich lat. Zabytkowy budynek Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury bowiem został odrestaurowany i powiększony o nową część, a na miejscu dawnego dworca autobusowego postał bardzo duży biurowiec.

W pierwszej kolejności powstanie podziemny zbiornik retencyjny od strony biurowca, co będzie częścią szerszego projektu rozbudowy kanalizacji w mieście. Ma to rozwiązać problem zalewania ulic wodą deszczową, która ze zbiornika będzie wykorzystywana do podlewania zieleni w okresie braku opadów.

Kolejnym etapem będzie rewitalizacja terenów zielonych w centralnej części placu. Wszystkie prace mają być prowadzone tak, aby zostały zachowane okazałe kasztanowce. Przez środek placu wytyczona zostanie nowa alejka centralna pomiędzy jezdniami, podkreślająca osiową kompozycję placu zgodną z historycznym wyglądem. Nawierzchnie alejek zostaną wyłożone zostaną materiałem mineralnym dobrze przepuszczającym wodę. Zasadzone też zostaną kolejne kasztanowce, krzewy i inne rośliny.

Ostatnim etapem będzie przebudowa jezdni i chodników. Na jezdniach zostanie ułożona nawierzchnia asfaltowa, a stanowiska postojowe autobusów miejskich pokryje bruk z kamiennej kostki. Chodniki zostaną przebudowane zgodnie z historycznym wyglądem. Zastosowane zostaną płytki układane w karo oraz kamienne opaski.

Miasto na realizację inwestycji miało 8 mln zł, z czego 5 mln zł to środki centralne z Programu Inwestycji Strategicznych. W przetargu najkorzystniejsza z trzech ofert sięgnęła 9,25 mln zł, w związku z czym radni zdecydowali się zwiększyć pulę pieniędzy na inwestycję, co otwiera drogą do zawarcia umowy z wykonawcą.

Pl. Kościeleckich w obecnym kształcie powstał na początku XX wieku, kiedy zniwelowano dawne wzgórze zamkowe i fosę. Wówczas wybudowano neogotycką farę ewangelicką (obecny kościół katolicki pw. św. Andrzeja Boboli), halę targową, modernistyczny przytułek dla niemowląt (obecnie Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury). Od połowy lat 30. do połowy lat 70. XX wieku funkcjonował dworzec autobusowy, gdzie obecnie stoi budynek biurowy.