Bydgoszcz: Policjanci wykryli ponad 2,2 tys. podróbek

Policjanci znaleźli w domu 28-letniego mieszkańca powiatu bydgoskiego ponad 2,2 tys. sztuk podrabianych wyrobów znanych marek, które sprzedawał za pośrednictwem internetu - poinformowała w czwartek kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego kujawsko-pomorskiej policji.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją bydgoskiej Komendy Miejskiej Policji ustalili, że 28-latek za pośrednictwem internetu sprzedaje odzież i inne przedmioty ze znakami towarowymi znanych marek. Zdecydowali ustalić ich pochodzenie i pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny.

Podczas przeprowadzonego przeszukania domu i garażu policjanci znaleźli różnego rodzaju odzież m.in.: bluzy, bluzki, czapki, spodnie, bieliznę, kurtki i koszulki, a także perfumy, torebki, plecaki, portfele. Wszystkie te przedmioty opatrzone były podrobionymi znakami towarowymi znanych marek.

Łącznie policjanci zabezpieczyli 2,2 sztuk nielegalnego towaru. Straty na szkodę pokrzywdzonych firm zostały wstępnie oszacowane na ponad 600 tys. zł.

Postępowanie w tej sprawie będzie dotyczyło naruszenia przez 28-latka przepisów z Ustawy o ochronie prawa własności przemysłowej. Sprzedaż podróbek zagrożona jest karą pozbawienia wolności do dwóch lat, a jeżeli jest to stałe źródło dochodu nawet do pięciu lat.

Podczas przeszukania pomieszczeń mężczyzny policjanci natrafili też na biały proszek i susz roślinny. Po zważeniu i badaniu narkotesterem okazało się, że to ponad 12 g amfetaminy oraz 7 g marihuany. W czasie wizyty policjantów u 28-latka był u niego kolega z Gdańska, który mia przy sobie kilkanaście gramów marihuany. Każdy z mężczyzn odpowie za posiadanie zabronionych substancji.