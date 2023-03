Bydgoszcz: Policjanci zlikwidowali uprawę konopi indyjskich i przejęli 5 kg marihuany

Policjanci w jednym z domów w Bydgoszczy zlikwidowali uprawę konopi indyjskich i przejęli 5 kg marihuany, której czarnorynkowa cena wynosi około 250 tys. zł - poinformowała w sobotę rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz.

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Miejskiej w Bydgoszczy i Komisariatu Bydgoszcz-Śródmieście. Po wejściu do domu 33-letniego mężczyzny na osiedlu Jachcice znaleźli w kuchni na stole worek z suszem marihuany, a w innym pomieszczeniu namiot wyposażony w oświetlenie, wentylację, a także nawozy do uprawy roślin, w tym przypadku konopi indyjskich.

W trakcie przeszukania z udziałem przewodnika z psem do wyszukiwania narkotyków, zabezpieczono susz marihuany i sprzęt służący do uprawy. Policjanci przeprowadzili badanie narkotesterem, który jednoznacznie wskazał, że zabezpieczony susz to marihuana.

Do policyjnego laboratorium trafiło 5 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 250 tys. zł. Według szacunków policjantów z zabezpieczonej marihuany można było sporządzić i wprowadzić do obrotu około 5 tys. tzw. działek narkotyków.

Zatrzymany 33-latek trafił do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty nielegalnej uprawy, posiadania znacznej ilości narkotyków oraz kradzieży prądu, bo jak ustalono, podłączył dodatkowy przewód, którym zasilał instalację służącą do uprawy marihuany, z pominięciem licznika prądu w mieszkaniu. Sąd, na wniosek prokuratora, aresztował podejrzanego na trzy miesiące.

Prowadzący sprawę policjanci z Komisariatu Bydgoszcz-Śródmieście ustalają kto mógł współpracować z 33-latkiem.