Bydgoszcz: Przeszło 2 tys. zgłoszeń na interaktywnej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2022 r.

Mieszkańcy Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego od początku roku 2273 razy zgłaszali informacje o zagrożeniach, korzystając z interaktywnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - poinformowała kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego kujawsko-pomorskiej komendy wojewódzkiej policji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa od 5 października 2016 r. "Jest to narzędzie, z którego mogą skorzystać mieszkańcy, by zgłosić uciążliwe problemy. Zostały one skatalogowane w 27 kategoriach. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej korzystać każdy obywatel. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w danej okolicy" - powiedziała kom. Kowalska.

Policjantka zaznaczyła, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji, gdyż w tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Zgłaszane przez stronę informacje podlegają weryfikacji, którą prowadzą policjanci.

Jak wynika z analizy działania Krajowej Mapy Zagrożeń, najczęściej zgłaszane bydgoskim policjantom problemy w pierwszym półroczu bydgoskim policjantom dotyczyły dozwolonej prędkości - 659 zgłoszenia, nieprawidłowego parkowania - 572, spożywania alkoholu - 278, czy niewłaściwej infrastruktury drogowej - 187.

Łącznie we wszystkich kategoriach, od początku roku policjanci odnotowali 2273 zgłoszenia. Od początku funkcjonowania mapy niemal niezmiennie najczęściej zgłaszane są te same problemy.

"Część zgłaszanych spraw dotyczy obszarów tematycznych, których rozwiązanie leży również w gestii innych podmiotów. Przykładem mogą być zgłoszenia dotyczące złego oznakowania drogi. Po potwierdzeniu takiego stanu, mundurowi przekazują informację na ten temat do zarządcy drogi i to on jest uprawniony przez ustawodawcę do zmiany oznakowania" - podkreśliła kom. Kowalska.

Policjanci zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zaznaczania na niej swoich spostrzeżeń. Do zgłoszeń można dodać opis, a nawet zdjęcie.