Bydgoszcz: Rozpoczęto rejestrację uchodźców w systemie PESEL

Miejskie Centrum Pomocy dla Uchodźców w Bydgoszczy rozpoczęło w środę rejestrację osób, które opuściły Ukrainę i przebywają w mieście. Czynnych jest tylko siedem stanowisk, gdyż nie ma więcej skanerów odcisków palców. Obowiązuje wcześniejsze umówienie się na konkretny termin.

Przed centrum rano ustawiło się około 200 uchodźców, ale nie wszyscy mogli liczyć na przyjęcie. Obowiązuje wcześniejsze zgłaszanie się online lub za pośrednictwem infolinii. Po wyjaśnieniu tej kwestii wiele osób rozeszło się.

"Mamy jedynie siedem stanowisk rejestracji uchodźców związanych nadaniem numeru PESEL. Nie dysponujemy większą liczbą skanerów odcisków. Pięć skanerów wzięliśmy z punktów wydawania dowodów osobistych, a dwa mieliśmy w rezerwie. W kraju nie można dostać tych urządzeń, rząd deklaruje, że otrzymamy je za dwa, trzy tygodnie" - powiedział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który wraz wiceprezydentami obserwował wdrażanie procedury rejestracji.

Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-20.30, w soboty w godzinach 7.30-15.30. Na miejscu są obecni tłumacze języka ukraińskiego i wolontariusze.

"Do piątku mamy zgłoszonych do rejestracji 800 osób. Już umawiamy na sobotę i poniedziałek. Założyliśmy, że na każdą osobę trzeba przeznaczyć pół godziny. Po dwóch dniach będziemy wiedzieli jaki jest faktyczny czas obsługi i to uwzględnimy w kalendarzu. Zakładamy, że po około dwóch dniach system będzie w pełni funkcjonalny, a pracownicy będą mieli intuicyjnie nawyki związane z wprowadzaniem wniosków. Może pójdzie to szybciej i skrócimy ten czas do 20 minut" - zaznaczył wiceprezydent Michał Sztybel.

Wiceprezydent dodał, że wszyscy oczekujący w kolejce zostaną poinformowani o konieczności wcześniejszego zgłoszenia lub od razu zostaną zapisane na konkretny termin wizyty.

Na miejscu czyny jest punkt fotograficzny, gdzie za darmo wykonywane są zdjęcia konieczne do wniosku o nadanie PESEL.

Zastępca dyrektora Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Sylwia Woronka podkreśliła, że po uzyskaniu numeru PESEL uchodźcy na miejscu mogą złożyć wnioski na różnego rodzaju świadczenia, jak świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe jeżeli samodzielnie wynajmują mieszkania, świadczenia rodzicielskie.

W tym samym budynku, gdzie składane są wnioski o PESEL, na uchodźców czekają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy.

Wronka przyznała, że w trakcie rejestracji, momentami występowały trudności z dostępem do systemu PESEL.

W Miejskim Centrum Obsługi Uchodźców z Ukrainy obsługiwane są zgodnie z ustawą osoby, które przekroczyły wyłącznie granicę ukraińsko-polską po 24 lutego br.

Na stronie urzędu miasta www.bydgoszcz.pl dostępne są informacje dla uchodźców w języku polskim i ukraińskim dotyczące rejestracji i przyznawania świadczeń oraz potrzebne druki.