Bydgoszcz: Sąd aresztował 40-latka podejrzanego o zabójstwo

Sąd w Bydgoszczy w sobotę aresztował na trzy miesiące 40-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o śmiertelne ugodzenie nożem 41-latka - poinformował kom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego kujawsko-pomorskiej policji.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 19.30 na jednej z ulic w dzielnicy Fordon. W trakcie nieporozumienia między mężczyznami jeden z ich zaatakował drugiego nożem, w następstwie czego ugodzony, pomimo szybko udzielnej pomocy, zmarł w szpitalu.

Komisariat policji Bydgoszcz-Fordon o sprawie został powiadomiony około godziny 20.

"Na miejsce zdarzenia natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze z komisariatu. Do sprawy włączyli się również policjanci z komendy miejskiej. Zaczęły się poszukiwania napastnika. Okazał się nim być 40-latek. Kryminalni zaczęli zbierać dokładne informacje na jego temat. Mężczyzna ukrywał się przed funkcjonariuszami, jednak nie długo. Policjanci, przed godziną 22, namierzyli go w jednym z fordońskich mieszkań. Podczas zatrzymywania mężczyzna był agresywny" - powiedział kom. Słomski.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Policjanci kryminalni odnaleźli i zabezpieczyli nóż. Dalej sprawą zajęli się śledczy z komendy miejskiej, którzy zgromadzony materiał przekazali do prokuratury.

Policjanci w sobotę doprowadzili 40-latka do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut zabójstwa. Podejrzany przestępstwa dokonał w warunkach recydywy, ponieważ już wcześniej był karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował 40-latka na trzy miesiące. Za zabójstwo grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności.