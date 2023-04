Bydgoszcz: Szpital MSWiA bazą kliniczną kształcenia lekarzy przez Politechnikę Bydgoską

Szpital MSWiA w Bydgoszczy będzie jedną z placówek stanowiących bazę kliniczną przyszłego kształcenia lekarzy przez Politechnikę Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. List intencyjny w sprawie współpracy szpitala i uczelni został podpisany w sobotę.

Medycyna na Politechnice Bydgoskiej ma zostać uruchomiona od roku akademickiego 2024/25.

List intencyjny podpisali wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży, dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Marek Lewandowski i rektor Politechniki Bydgoskiej prof. Marek Adamski. W uroczystości wzięli udział przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber i przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos.

"Występuję jako notariusz dobrej sprawy, bowiem idea współpracy politechniki i szpitala zrodziła się tu na miejscu. Do mnie z tą sprawą przyszedł minister Schreiber. Jak jest dobry pomysł dla lokalnej społeczności, który wyczerpuje marzenia, dążenia, pragnienia, zwłaszcza jeżeli one mają dłuższą historię, to my w ministerstwie nie mamy wątpliwości, żeby sprzyjać tego typu inicjatywom" - powiedział wiceszef MSWiA.

Poboży zaznaczył, że resortowa służba zdrowia MSWiA, podobnie jak w MON, to świetnie wyposażone, nowoczesne i ogólnodostępne placówki. Dodał, że bydgoski szpital jest modelowo zarządzany i od lat ma dodatni wynik finansowy, co w służbie zdrowia nie jest standardem.

"W ministerstwie wsparliśmy pomysł współpracy, bo tylko coś dobrego dla regionu i dla naszej ochrony zdrowia może z tego wyjść. Gdzie, jeśli nie u najlepszych uczyć się tego trudnego, ale jak ważnego i cennego fachu. Ten szpital jest świetną placówką, a jeśli może pomóc w kształceniu lekarzy, to trzeba było na to przystać" - podkreślił wiceminister.

Zdaniem ministra Schreibera, podpisanie listu intencyjnego to ważny krok, który pokazuje, że kształcenie lekarzy na Politechnice Bydgoskiej to nie marzenia, ale jak najbardziej realny cel.

Minister Schreiber i poseł Latos, który jest przewodniczącym Rady Społecznej bydgoskiego szpitala MSWiA, podkreślili, że utworzenie kierunku lekarskiego na Politechnice Bydgoskiej będzie spełnieniem oczekiwań mieszkańców i środowiska pracowników służby zdrowia, aby medycyna powróciła po latach na bydgoską uczelnię. W 2004 r. bowiem bydgoska Akademia Medyczna w Bydgoszczy została przekształcona w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale nadal funkcjonuje w Bydgoszczy.

Rektor prof. Adamski zaznaczył, że kolejnym krokiem po podpisaniu listu intencyjnego będzie zawarcie umowy ze szpitalem w sprawie prowadzenia w placówce zajęć dydaktycznych dla studentów medycyny. Prorektor ds. rozwoju prof. Szymon Różański przyznał, że uczelnia jeszcze prowadzi rozmowy z trzema szpitalami w sprawie współpracy, gdyż kształcenie lekarzy wymaga szerszego zaplecza niż to, którym dysponuje szpital MSWiA.

Dyrektor Lewandowski zaznaczył, że w związku ze współpracą z politechniką konieczne będzie dostosowanie infrastruktury szpitala w ciągu kilku najbliższych lat.

Politechnika Bydgoska zamiar kształcenia na kierunku lekarskim ogłosiła 24 lutego. Spotkało się to z przychylnością goszczącego wówczas na uczelni ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, a także ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który odwiedził politechnikę 11 marca. Szef resortu zdrowia zadeklarował wsparcie finansowe na niezbędne inwestycje.

W Bydgoszczy dwa największe szpitale - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza i Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela należą do Collegium Medium UMK.