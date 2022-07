Bydgoszcz: W weekend utrudnienia w ruchu związane z zawodami triathlonowymi

W Bydgoszczy w sobotę i niedzielę, w związku z rozgrywanymi zawodami Enea Bydgoszcz Triathlon, wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu pojazdów. Wyłączona z ruchu zostanie część ulic, zamknięte będą niektóre parkingi w centrum miasta.

Na czas trwania kolarskiej części zawodów częściowo wyłączona zostanie z ruchu Al. Jana Pawła II: na odcinku od ronda Toruńskiego do węzła Stryszek w ciągu wydzielonego pasa ruchu, całościowo od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z ul. Glinki - zachodnia nitka oraz na odcinku od węzła Stryszek - wyłączenie skrajnego lewego pasa ruchu do tzw. przeplotki zlokalizowanej na wysokości ul. Kujawskiej, a także ul. Toruńska od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z ul. Babia Wieś.

Zamknięcie trasy kolarskiej przewidziano w sobotę od rana do godziny 15 i w niedzielę od rana do godziny 16.

Trasa biegowa zawodów będzie wiodła bulwarami nad Brdą od wysokości Rybiego Rynku, następnie chodnikami wzdłuż ul. Grodzkiej do ul. Mostowej. Nie będzie można parkować na ul. Grodzkiej i Rybim Rynku - na odcinku od ul. Mostowej do ul. Pocztowej. Zakazy będą obowiązywać: na ul. Stary Port przez cała sobotę i w niedzielę do godziny 17, na ul. Grodzkiej i Stary Port przez całą sobotę do i w niedzielę do godziny 18.

Zmienionymi trasami kursować będzie część autobusów komunikacji miejskiej.

Szczegółowe opisy tras zawodów i planowanych ograniczeń dostępne są na stronie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej - www.zdmikp.bydgoszcz.pl.