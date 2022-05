Bydgoszcz: Wicewojewoda: na widok bieli i czerwieni mocniej bije nam serce

Dla nas Polaków biel i czerwień to barwy na widok, których mocniej bije nam serce - powiedział w poniedziałek w Bydgoszczy, w czasie uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, wicewojewoda kujawsko-pomorski Radosław Kempinski.

Uroczystość odbyła się zgonie z ceremoniałem wojskowym przed Pomnikiem Wolności w centrum miasta. Obecni byli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego i Bydgoszczy.

"Dla nas Polaków biel i czerwień to barwy na widok, których mocniej bije nam serce. Łopoczący na wietrze sztandar jest symbolem naszej państwowości, naszej historii i tradycji, chwały wojska polskiego. Biel i czerwień sąsiadujące na jednej fladze symbolizują również nierozerwalne więzi łączące Polaków, którym droga jest ojczyzna. Zwróćmy uwagę, że biało-czerwona towarzyszy nam we wszystkich najważniejszych momentach - podczas świąt państwowych, ale również podczas wielkich imprez sportowych" - mówił Kempinski.

Wicewojewoda podkreślił, że bez względu na okazję, której flaga państwowa towarzyszy, należy się jej wielki szacunek i cześć.

Kempinski wskazał też, że Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest szczególną okazją, aby zademonstrować swoje przywiązanie do barw ojczystych.

"W czasie kiedy nasz sąsiad zmaga się z rosyjską napaścią, widzimy jak wielką wartością jest ojczyzna. To miłość do niej sprawia, że kawałek płótna staje się najświętszym skarbem. My, Polacy doskonale wiemy, jak cenny jest to skarb, bo w historii nie raz przyszło nam staczać o niego wielkie boje" - dodał wicewojewoda.

Uroczystość uświetnił występ dzieci ze szkoły w Sławęcinku koło Inowrocławia, które zaprezentowały układ chorograficzny z pasmami białego i czerwonego płótna.