Bydgoszcz: Wkrótce wystawa ubiorów damskich z różnych okresów historycznych

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy przygotowuje wystawę "Od princeski do New Look. Ubiory damskie z kolekcji Adama Leja". Ubrania dzienne i wieczorowe oraz suknie ślubne wraz z dziełami sztuki i rzemiosła artystycznego mają przybliżyć atmosferę z lat 1890-1950.

"Zaprezentujemy ponad 300 obiektów z kolekcji mody kobiecej, której właścicielem jest historyk sztuki Adam Leja, w tym tak interesujące przedmioty, jak suknia domu mody Chanel z lat 30., rękawiczki z prywatnej garderoby Elsy Schiaparelli, kapelusze z takich pracowni jak: Madame Agnes, Rose Descat czy Suzanne Talbot, buty z paryskiej pracowni Francois Pinet czy torebka projektu Sonii Delaunay" - poinformowała współkuratorka wystawy Monika Kosteczko-Grajek.

W celu rozszerzenia kontekstu historycznego, ale również jako oprawa aranżacyjna, wykorzystane zostaną meble, rzemiosło artystyczne, projekty z zakresu wzornictwa, obrazy, grafiki, plakaty, reklamy i fotografie z wybranych dekad pochodzące w większości z bydgoskiego muzeum. Część mebli i wyrobów rzemieślniczych pochodzi z Muzeum Warszawy, Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wystawa ma być opowieścią o modzie damskiej w różnych aspektach związanych z sytuacją i rolą społeczną kobiet w poszczególnych epokach. Począwszy od skrępowania konwenansem i gorsetem, poprzez stopniową emancypację, uzyskanie praw wyborczych i zaistnienie w sferze publicznej, z tworzeniem kobiecych struktur wojskowych w czasach walki o niepodległość kraju, aż po życie po II wojnie światowej.

"Zaakcentujemy również rozwój technologii i wzornictwa, które wpływały na modę. Będzie to widoczne w konkretnych strojach lub dodatkach" - podkreśliła druga z kuratorek wystawy Anna Nadolska.

Muzeum zapowiada zaprezentowanie ubiorów najbardziej reprezentatywnych dla konkretnych okresów historycznych, wykonanych przez sławne domy mody oraz twórców. Ekspozycję wypełnią też realizacje mniej znanych autorów i pracowni krawieckich, charakteryzujące się wielką pieczołowitością wykonania i znajomością trendów.

Wystawa będzie prezentowana w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wernisaż odbędzie się 3 grudnia, a ekspozycja będzie czynna do 3 kwietnia 2022 r.