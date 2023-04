Bydgoszcz: Wkrótce zgłaszanie projektów do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego

Zgłaszanie propozycji projektów finansowanych ze środków Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się we wtorek, a przeznaczono na ten cel 16 mln zł. Po raz pierwszy zadania będą mogły być realizowane również na terenach niemiejskich.

Zmiany w regulaminie budżetu obywatelskiego poprzedziły konsultacje społeczne, zarówno poprzez wyrażenie opinii w ankietach, jak udział w dyskusji na spotkaniach. Wielu mieszkańcom i ekspertom spodobał się pomysł, aby zadania mogły być realizowane również na terenach niemiejskich. W konsultacjach za taką możliwością opowiedziało się 68 proc. uczestników. To otwiera drogę do prowadzenia przedsięwzięć związanych między innymi z rekreacją na otwartych, ogólnodostępnych terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych.

Podobnie jak w w tym roku, na zdania realizowane w 2024 r. przeznaczono 16 mln zł. Do wyboru będą ponownie cztery rodzaje przedsięwzięć: zadania ponadosiedlowe, projekty osiedlowe, projekty społeczne i mikroprojekty.

Zadania ponadosiedlowe wyróżniają się wartością, która może wynieść nawet 1,54 mln zł. Do każdego takiego projektu niezbędne jest dołączenie uchwał rad osiedli. W kategorii projektów osiedlowych do wydania jest 13,1 mln zł, za które będzie można zrealizować kilkadziesiąt zadań. Na każde z osiedli przyznano określone kwoty do rozdzielnia. W przypadku takich projektów uchwały rad osiedli nie są wymagane.

Projekty społeczne to zadania nieinwestycyjne, a wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38,6 tys. zł. Mogą być zgłaszane przedsięwzięcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i seniorów. Z założenia mają to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji i sportu. W przypadku mikroprojektów osiedlowych koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć 10 tys. zł.

Na terenach niemiejskich będzie można zgłosić inwestycje sportowe lub rekreacyjne, ale nie będą mogły mieć charakteru drogowego (parkingi, chodniki, drogi dojazdowe, oświetlenie). Na jednym osiedlu będzie możliwa realizacja tylko jednego zadania na terenach niemiejskich. Wprowadzono również możliwość zwiększenia dofinansowania zadań przez właścicieli terenów. Powszechny dostęp do infrastruktury musi być zapewniony przez 15 lat. Koszty utrzymania i napraw będą obowiązkiem podmiotu, do którego należy teren.

Zgłaszanie projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego będzie trwać od 25 kwietnia do 6 czerwca, a do 30 października oceni je zespół do spraw weryfikacji. Głosowanie mieszkańców odbędzie się od 2 do 30 listopada, a ogłoszenie projektów do realizacji zaplanowano na 31 grudnia 2023 r.