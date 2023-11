Bydgoszcz: Wojewoda: niespokojne czasy wymagają szczególnej troski o Najjaśniejszą Rzeczpospolitą

Niespokojne czasy, które mamy, wymagają od nas szczególnej troski o dobro wspólne, o Najjaśniejszą Rzeczpospolitą - powiedział w sobotę w Bydgoszczy wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz podczas wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystość rocznicy odzyskania niepodległości odbyła się przez pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, na dziedzińcu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

"Dziś mija 105 lat od wspaniałego dnia, w którym Polska powróciła na arenę dziejów jako samodzielny byt państwowy. Niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej są wciąż wartościami najwyższymi dla narodowej wspólnoty, wartościami, o które trzeba się troszczyć, które trzeba szanować i których w razie potrzeby trzeba bronić. Niespokojne czasy, które mamy, wymagają od nas szczególnej troski o dobro wspólne, o Najjaśniejszą Rzeczpospolitą" - mówił wojewoda.

Bogdanowicz podkreślił, że spotykając się pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego trzeba pamiętać, że to pod jego przywództwem Polacy wywalczyli terytoria zagarnięte przez zaborców, a przynajmniej ich część, a także pod jego przywództwem obronili młode państwo przed bolszewickim potopem. Zaznaczył, że trzeba również o pamiętać o pozostałych ojcach niepodległości - Romanie Dmowskim i Ignacym Janie Paderewskim.

Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski zwrócił uwagę, że chociaż sytuacja w świecie jest niespokojna i kraj stoi przed ogromnymi wyzwaniami, to Polacy z nadzieją spoglądają w przyszłość.

"Masowo, jak nigdy wcześniej, poszliśmy do wyborów, by wybrać koalicyjny sposób sprawowania władzy państwowej, by zadeklarować przywiązanie do demokracji, szacunku dla prawa, wolności słowa i równego dostępu do mediów publicznych. Za dwa dni zbierze się Sejm nowej kadencji, rozpocznie się też demokratyczny proces wyłaniania nowego rządu. Mimo występujących napięć i zagrożeń, jakże korzystne są to warunki w porównaniu z tymi, z którymi musieli zmierzyć się 105 lat temu ojcowie naszej niepodległości" - powiedział Ostrowski.

Wicemarszałek prosił, aby przypominając datę 11 listopada pamiętać o wszystkich organizacjach i postaciach, które sprawiły, że listopada 1918 r. był to - jak napisał poeta - był to najpiękniejszy listopad w naszych dziejach.

"Przypominajmy z wdzięcznością imiona ojców naszej niepodległości Piłsudskiego, Paderewskiego i Dmowskiego, Witosa, Korfantego, Daszyńskiego tych prawdziwych mężów stanu. Kiedy wybiła godzina wolności, która była dla nich też godziną próby, oni potrafili się zjednoczyć, przedłożyć dobro wspólne nad swój indywidualny interes polityczny. Dzięki tej jedności i przedłożeniu współpracy nad konfrontację, mogli oni, a z nimi całe społeczeństwo, naród cały, rozpocząć wspólne dzieło budowy swego niepodległego państwa" - mówił Ostrowski.

Wicemarszałek w czasie uroczystości podziękował za współpracę wojewodzie Bogdanowiczowi, z którym - jak powiedział - pewnie po raz ostatni spotyka jako wojewodą, co wynika z kalendarza politycznego. "Ta współpraca odbywała się w bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej. Każdy z nas wie, że jesteśmy z różnych środowisk politycznych, ale udawało się nam udowadniać, że rozmowa, przekonywanie się dają rezultaty świetne" - podkreślił polityk PO.