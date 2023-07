Bydgoszcz: Wprowadzone zostanie oznakowanie eliminujące ruch tranzytowy

Jeszcze w wakacje w Bydgoszczy wprowadzone zostanie oznakowanie mające wyeliminować ruch tranzytowy dużych ciężarówek w mieście. Ograniczenia nie będą obejmą ruchu docelowego – pojazdów dostarczających i wywożących towary.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza, ograniczenie poziomu hałasu w mieście, a także przeciwdziałanie niszczeniu nawierzchni ulic przez tiry, zwłaszcza przez te przeciążone.

Wcześniej wraz z otwarciem miejskiej obwodnicy, będącej częścią drogi ekspresowej S5, przeprowadzono korekty przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich w mieście. Ustawione zostały też znaki zalecające kierowcom ciężarówek korzystanie z S5.

Kolejnym etapem zmian będzie jeszcze większe ograniczenie możliwości przejazdu ciężarówek przez miasto. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zawarł umowę z wykonawcą, która wprowadzi nowe oznakowanie na drogach wlotowych do Bydgoszczy. Wjazd do miasta zostanie ograniczony tylko dla ruchu docelowego.

Znaki zakazujące wjazdu do miasta pojazdów tranzytowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton będą ustawione na drogach wlotowych do miasta. Tranzyt tak dużych pojazdów będzie możliwy tylko na trasie al. Armii Krajowej - al. Wyszyńskiego - ul. Kamienna, ul. Fordońska, ul. Flotylli Wiślanej - most Fordoński i w kierunku przeciwnym.

Utrzymane zostaną istniejące znaki ograniczające przejazd tranzytem pojazdów o całkowitej masie całkowitej 10 ton na węźle Bydgoszcz Błonie i zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t na ul. Toruńską.

Nowe oznakowanie ma zostać wprowadzone do końca sierpnia.