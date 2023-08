Bydgoszcz: Zaprezentowano kandydatów Koalicji Obywatelskiej z liderem Pawłem Olszewskim

Mamy świetną ekipę i gwarantujemy, że wygramy wybory. Nie możemy pozwolić, żeby obecne rządy były kontynuowane - powiedział w piątek lider listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu bydgoskim poseł Paweł Olszewski.

Szefowie PO w Bydgoszczy - przewodniczący Michał Sztybel i wiceprzewodnicząca Monika Matowska zaprezentowali bydgoskich kandydatów do Sejmu w okręgu bydgoskim (nr 4). W gronie kandydatów koalicyjnego komitetu znalazło się 10 kandydatów z Bydgoszczy, którą otwiera poseł od 2005 r. Paweł Olszewski.

"Te wybory są absolutnie kluczowe, przełomowe. Nie możemy pozwolić na kontynuowanie obecnych rządów. Poziom dewastacji państwa w każdej dziedzinie i brak szacunku do ludzi, do kobiet, wychodzenie z Unii Europejskiej są nie do zaakceptowania. Mamy świetną ekipę i gwarantujemy, że wygramy wybory. Października 15 pogonimy Kaczyńskiego i Morawieckiego!" - mówił czasie prezentacji kandydatów poseł Olszewski.

Na prezentacji obecny był prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

"Cieszę się, że nasza bydgoska lista jest tak liczna. Kandydaci reprezentują różne środowiska, starszych i młodszych, różne obszary aktywności. Za każdym z naszych kandydatów stoi określona grupa, określona idea. Często są osobami niepokornymi, ale rozumieją, że działając razem można więcej. Duże zadanie przed nami, ale w jedności siła. Wierzę głęboko, że na końcu będzie nasze zwycięstwo. Jest to potrzebne dla Polski, ale i dla Bydgoszczy" - powiedział Bruski.

W gronie kandydatów na posłów z Bydgoszczy są m.in.: poseł, były wiceminister infrastruktury (1. miejsce), lekarz psychiatra, były wojewoda bydgoski i były wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Włodzisław Giziński (5. miejsce), działaczka na rzecz praw kobiet Anna Niewiadomska i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Joanna Czerska-Thomas (9. miejsce).

Czołówkę listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu nr 4 wraz z Olszewskim tworzą posłanka Iwona Kozłowska (2. miejsce), senator Krzysztof Brejza (3. miejsce) i posłanka Magdalena Łośko (4. miejsce).