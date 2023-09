Byli ambasadorowie krytykują dyplomację PiS

Byli ambasadorowie krytykują 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy w kwestiach polityki zagranicznej. Ich zdaniem formacja Jarosława Kaczyńskiego odeszła od fundamentów strategicznych Polski w ramach Unii Europejskiej i NATO.

Niektórzy byli ambasadorzy Polski przygotowali raport „Polityka zagraniczna w ruinie. Okres rządów PiS (2015-2023) Problemy wybrane”. Jednym z podstawowych zarzutów wobec rządów Zjednoczonej Prawicy jest w nim całkowite upolitycznienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które miało utracić swoje znaczenie na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Obronny Narodowej oraz Prezydenta RP.

Bili ambasadorowie skarżą się na upolitycznienie kadr MSZ

To upolitycznienie miało być także możliwe dzięki ułatwieniu proceduralnym np. poprzez zniesienie obowiązku przyjmowania zawodowych dyplomatów na stanowisko szefa służby zagranicznej.

Na linii relacji z partnerami w Unii Europejskiej rząd Zjednoczonej Prawicy miał prowadzić działania nacechowane dużą nieufnością.

- Od końca 2015 r. polityka zagraniczna rządu Zjednoczonej Prawicy dąży do osłabienia UE i odpierania presji państw zachodnich, oczekujących respektowania standardów demokracji i praworządności w Polsce - czytamy w raporcie.

Te działania, według twórców raportu, osłabiły pozycję Polski w Unii Europejskiej. Jednocześnie, budowa relacji z państwami, które miały zbliżone podejście do elit europejskich jak Węgry miała być nieskuteczna, zważywszy na kierunek, jaki wybrał Budapeszt w kwestii wojny na Ukrainie.

Byli dyplomaci podpisani pod raportem zwracają uwagę, że rząd w Warszawie nie posiadał również odpowiedniego przełożenia na Budapeszt w tak istotnych sprawach jak uzyskanie zgody Węgier na członkostwo Szwecji w NATO.

Autorzy raportu twierdzą, że Stany Zjednoczone nie ufają w pełni Polsce pod rządami PiS

Raport wyraża również wątpliwości co do skuteczności działania polskiej dyplomacji względem Partii Demokratycznej w USA. Twierdzi, że od początku relacje na linii Waszyngton-Warszawa były nacechowane nieufnością, a z drugiej strony klientelizmem.

Choć autorzy opracowania przyznają, że jednoznaczne wparcie Polski dla Ukrainy po rozpoczęciu wojny w Ukrainie pozwoliło na ocieplenie relacji, to zwracają uwagę, że nadal dochodzi do dyplomatycznych sporów, jak chociażby kwestia działalności stacji TVN w Polsce, która posiada amerykańskiego właściciela. Administracja amerykańska jednoznacznie opowiedziała się przeciwko pomysłom władz w Warszawie, które miały prowadzić do wygaszenia koncesji dla tej stacji telewizyjnej.

W raporcie czytamy, że brak zaufania na linii Warszawa-Waszyngton prowadzi do tego, że Polska nie uczestniczy w strategicznych konsultacjach z amerykańską administracją w sprawie wojny w Ukrainie.

Sygnatariuszami raportu byli m.in: Jan Truszczyński, stały przedstawiciel przy Unii Europejskiej w latach 1996-2001, Ryszard Schnepf, ambasador RP w Stanach Zjednoczonych od 22 września 2012 r. do 31 lipca 2016 r., Marek Prawda – polski socjolog i dyplomata, były ambasador RP w Szwecji i Niemczech i były stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, czy Iwo Byczewski, wiceminister spraw zagranicznych w latach 1991 -1995 oraz były ambasador przy Unii Europejskiej a także w Belgii i Tunezji.

