Byli prezydenci i liderzy opozycji uczczą rocznicę 25-lecia rozpoczęcia negocjacji akcesyjny Polski do NATO

Byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, ambasador USA Mark Brzezinski, liderzy opozycji, w tym Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia, a także eksperci od bezpieczeństwa uczczą we wtorek 25-lecie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Polski do NATO.

Wydarzenie, za które odpowiadają byli prezydenci oraz ich fundacje "Amicus Europae" i Instytut Bronisława Komorowskiego, odbędzie się we wtorek w Pałacu Prymasowskim (Hotel Bellotto) pod hasłem "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski".

Jak podkreśla w rozmowie z PAP współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wydarzenie jest związane z rozpoczęciem we wrześniu 1997 roku rozmów akcesyjnych pomiędzy NATO a Polską. "Do wejścia Polski do NATO parły różne siły polityczne i każda w ramach swojej kadencji robiła, co mogła, a prezydent Aleksander Kwaśniewski to podpisał" - powiedział.

Zgodnie z programem, po uroczystym otwarciu głos zabiorą Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, a następnie ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz Jerzy Koźmiński, ambasador RP w USA w latach 1994-2000.

O godz. 11 odbędzie się debata liderów ugrupowań opozycyjnych pod hasłem "Agresja Rosji na Ukrainę - konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski i polskiej polityki", w której wezmą udział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes Porozumienia Jarosław Gowin.

Jak podkreśla Czarzasty, będzie to czwarte spotkanie liderów w jednym miejscu i o jednym czasie, bo wcześniej były to m.in. rozmowy przy okazji rocznicy uchwalenia konstytucji, a także podpisania umowy z Komitet Obrony Demokracji ws. kontroli wyborów.

Na godz. 13 zaplanowano panel "Polityka obronna RP - perspektywa modernizacji sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego w Polsce", w którym uczestniczyć mają: były szef MON Tomasz Siemoniak (PO), były wiceszef MON Janusz Zemke (Lewica), były szef MSWiA Marek Biernacki (PSL-Koalicja Polska), były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Mirosław Różański (Polska 2050) i posłanka Porozumienia Magdalena Sroka.

Polska przystąpiła do NATO 12 marca 1999 roku. Tego dnia w Independence (w stanie Missouri) minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą Rzeczpospolita Polska stała się formalnie stroną Traktatu - członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.