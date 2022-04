Były ambasador na Ukrainie: Jest oczekiwanie, by Watykan napiętnował Putina

Ukraina jest poirytowana wypowiedziami Watykanu, oczekuje nazwania i napiętnowania sprawcy wojny – powiedział były ambasador na Ukrainie Jan Piekło.

"Ukraina jest już dość mocno podenerwowana zachowaniem dyplomatów Watykanu i słowami papieża Franciszka. Jest oczekiwanie, żeby Stolica Apostolska jednak nazwała sprawcę tego, co się dzieje na Ukrainie, napiętnowała Władimira Putina" - powiedział Piekło w poniedziałek w RMF. Dodał, że "tak się nie dzieje, mamy do czynienia z pewnego rodzaju symetryzmem", opinią, "że jedna i druga strona jest tak samo winna". "To nieprawda, tak nie jest" - podkreślił dyplomata.

Zwrócił uwagę, że papież Franciszek jest również głową Kościoła greckokatolickiego - "wspólnoty, która jest bardzo patriotycznie nastawiona i którą kiedyś Sowieci, Rosjanie, chcieli zlikwidować". "To był Kościół, który musiał zejść do podziemia, pamięć tego jest dość silna" - dodał Piekło.

Według niego prezydent Rosji Władimir Putin jest w tej chwili skoncentrowany na "przekazie wewnętrznym", choć pewne elementy jego wypowiedzi mogą być kierowane do zagranicy. "Jest w tej chwili w kropce. Musi uzyskać znacznie większe poparcie swoich rodaków, żeby chcieli iść i zabijać Ukraińców, a ma z tym najwidoczniej kłopoty" - powiedział Piekło.

Według b. ambasadora "Rosjanie są za wojną, ale za wojną po swojemu, po rosyjsku". "W sondażach wypowiadają się, że popierają Putina, natomiast wcale nie mają zamiaru ginąć za Putina i nie mają zamiaru dać się zastrzelić" - dodał. Zwrócił uwagę, że wielu rosyjskich żołnierzy próbuje uniknąć służby dzięki łapówkom, zaświadczeniom lekarskim lub uciekając z kraju.

W poniedziałek Watykan poinformował, że rodziny z Rosji i Ukrainy mają w Wielki Piątek razem nieść krzyż przy przedostatniej stacji Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem papieża w rzymskim Koloseum. Od pomysłu zdystansowała się ukraińska ambasada przy Watykanie, która oświadczyła na Twitterze, że "rozumie i podziela ogólne zaniepokojenie w Ukrainie i wielu innych wspólnotach ideą połączenia ukraińskich i rosyjskich kobiet w niesieniu krzyża podczas piątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum".

Ukraina zaprosiła Franciszka do złożenia wizyty w Kijowie. Papież wyraził gotowość przyjazdu, ukraińska dyplomacja potwierdziła, że przygotowania do wizyty trwają. "To byłby najpoważniejszy gest wsparcia dla naszego kraju i wielki wyraz solidarności. Jestem pewien, że miałoby to bardzo mocny wpływ na pokój" - ocenił w poniedziałek ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz. Wyraził zarazem opinię, że władze Rosji "zrobią wszystko", by uniemożliwić podróż papieża Franciszka do Kijowa. Odnosząc się do niedzielnego apelu papieża o wielkanocny rozejm, ambasador Ukrainy oświadczył: "Wątpię w to, że Rosjanie go wysłuchają; oni nie zatrzymają się aż nie osiągną swoich celów".

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji Franciszek wzywał do zaprzestania wojny, apelował, by "wykreślić wojnę z historii człowieka, zanim wojna wykreśli człowieka z historii"; mówił w kontekście wojny Rosji przeciw Ukrainie, że "wszyscy jesteśmy winni".