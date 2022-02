Były prezes GetBack zapewnia, że to nie on spowodował szkodę spółki

To nie ja spowodowałem szkodę spółki - mówił przed sądem b. prezes GetBack Konrad Kąkolewski. Przekonywał sąd, że stał się "kozłem ofiarnym".

Obligacje za 3 mld zlotych

Spółka GetBack powstała w 2012 r. - zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami, a jej obligacje oferował m.in. Idea Bank. W lipcu 2017 r. GetBack zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych. W kwietniu 2018 r., przez "wzgląd na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu", GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami spółki.Jak podawała Prokuratora Krajowa, klienci, którzy kupili ponad 5 mln obligacji o wartości blisko 3 mld złotych, byli wprowadzani w błąd co do sytuacji finansowej spółki i jej możliwości wywiązania się z zobowiązań.- Ze względu na skalę emisji i wysokie oprocentowanie obligacji GetBack stopniowo tracił możliwość ich wykupienia, o czym nie informowano klientów, którym dalej sprzedawano obligacje - przekazywano. Poszkodowanych jest ponad 9 tys. osób.Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie 26 października 2020 r. Kolejny akt oskarżenia, który objął czterech byłych członków zarządu GetBack oraz siedem innych osób, skierowano do tego samego sądu w styczniu tego roku. Prokuratura zapowiada jeszcze kolejne - mają dotyczyć wątków dotyczących "bezpośrednich sprzedawców obligacji".Następna rozprawa w procesie ws. afery GetBack odbędzie się 11 marca - wówczas sąd rozpozna wniosek obrony o uchyleniu Kąkolewskiego aresztu.