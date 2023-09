Były prezydent nie zostawia suchej nitki na polskiej dyplomacji

Aleksander Kwaśniewski uważa, że obecnie prowadzona polityka zagraniczna, w tym na kierunku wschodnim wobec Ukrainy, jest podyktowana jedynie kampanią wyborczą i nie ma w niej długofalowej strategii.

Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z WP zaznaczył, że polska dyplomacja nie posiada odpowiedniej strategii działań wobec Ukrainy. Jak zauważył były prezydent, polski rząd i prezydent z jednej strony wspierają aspiracje europejskie Ukrainy, a z drugiej nakładają embargo na produkty rolne.

Długofalowo, jeśli Polska będzie nadal wspierać aspiracje europejskie Ukrainy, to kwestia eksportu zbóż z Ukrainy na rynki europejskie będzie musiała zostać rozwiązana.

- Chyba że jest tak, że brutalną prawdę powiedział minister rolnictwa Robert Telus, który zapowiada możliwy sprzeciw wobec wejścia Ukrainy do UE. Tylko jeżeli to miałoby być stanowisko polskiego rządu, to trzeba powiedzieć, jakie są tego konsekwencje. To oznacza, że Ukraina całą wojnę prowadzi niepotrzebnie, a my uważamy, że miejsce dla towarów ukraińskich to jest Rosja i ta strefa geograficzna. Bo jeśli Telus nie chce mieć Ukrainy w Unii Europejskiej, to znaczy, że chce mieć Rosjan na Bugu - stwierdził Aleksander Kwaśniewski w rozmowie w WP.

Według byłego prezydenta obecny spór z Ukrainą o zboże po stronie polskiej ma jedynie charakter wyborczy i zgodnie z warunkami kampanii rząd przyjął taki dyskurs, żeby zdobyć poparcie polskiej wsi.

