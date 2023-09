Były prezydent zachęca wyborców Szymona Hołowni do głosowania

Były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski zachęca zwolenników Trzeciej Drogi, aby głosowali na swoją partię. Gdyby Trzecia Droga nie weszła do parlamentu, "zmarnowałoby" się 7,5 proc. głosów.

Wysoki próg wyborczy dla koalicji, na poziomie 8 proc. w wyborach do parlamentu sprawia, że koalicja PSL-u i Polski 2050, której poparcie w sondażach waha się na poziomie 9 proc. może mieć trudności z wejściem do parlamentu.

Aleksander Kwaśniewski w nagraniu opublikowanym na kontach w serwisach społecznościowych swojej córki, Aleksandry, zachęca zwolenników Trzeciej Drogi do głosowania na ugrupowanie koalicyjne stworzone przez Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Były prezydent stwierdził, że sam nie będzie głosował na Trzecią Drogę, ale był do tego wyboru zachęcany przez swoich kolegów, którzy zaufali Szymonowi Hołowni dwa-trzy lata temu, a teraz mają wątpliwości, czy nie jest to stracony głos.

Dlaczego głos na Trzecią Drogę mógłby okazać się straconym? Prezydent Kwaśniewski przyznał, że kiedy Trzecia Droga miała poparcie na poziomie 0,5 pkt proc. sam nakłaniałbym wyborców do głosowania na Koalicję Obywatelską, ale jeśli Trzecia Droga zdobędzie 7,5 proc. i nie dostanie się do Sejmu to będzie to stracony głos, który utoruje PiS-owi drogę do zwycięstwa - argumentował Kwaśniewski.