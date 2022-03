Były szef rosyjskiego MSZ: Moskwa negocjuje z Kijowem jedynie na pokaz

Moskwa negocjuje z Kijowem tylko na pokaz i będzie przeciągać rozmowy, dopóki nie okaże się czy wygrała, czy przegrała na Ukrainie - powiedział w rozmowie ze stacją Euronews były szef rosyjskiej dyplomacji Andriej Kozyriew.

"To normalne podejście. (Rosjanie) rozumieją jedynie argument siły" - mówił Kozyriew, który był pierwszym ministrem spraw zagranicznych Rosji po rozpadzie Związku Sowieckiego i pełnił to stanowisko do 1996 roku.

"Próbują siły ze swojej strony i spotykają się teraz z niespodziewanym oporem ze strony Ukraińców i Zachodu. Także z sankcjami, które wprawdzie mogłyby być mocniejsze, ale na razie są wystarczająco silne. Jednak wcale nie wyczerpali strategii terroru" - uważa Kozyriew.

Jego zdaniem dopiero kiedy Rosjanie "zostaną odepchnięci, silnie odepchnięci, co prawdopodobnie stanie się wkrótce, zaczną myśleć o sposobach negocjowania ucieczki".

Według Kozyriewa zwrócenie się przez Rosjan o pomoc do Chin pokazuje, że prezydent Władimir Putin jest "zdecydowanie w rozpaczliwej sytuacji".

"Bardzo wątpię, by Chiny kiedykolwiek wdały się w konflikt zbrojny (...) Chiny kierują się własnymi interesami, zależy im na Rosji Putina, który stara się paraliżować Zachód" - przekonywał dyplomata.

"Bez wątpienia Chińczycy (w zamian - red.) będą chcieli znacznych rabatów na rosyjskie surowce" - dodał.