Były wicepremier: desygnowanie premiera z PiS byłoby jedynie grą na czas

Prezydent nie powinien zwlekać i powierzyć misję tworzenia rządu koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Według byłego wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka Janusza Steinhoffa, z którym rozmawialiśmy, takie rozwiązanie jest najbardziej zbieżne z interesem państwa.

Prezydent Andrzej Duda powinien powierzyć misję tworzenia rządu koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, ponieważ to te partie zdobyły większość.

Według byłego wicepremiera powierzenie jej któremukolwiek członkowi PiS jedynie przedłuży cały proces i nie pozwoli na sformowanie rządu, który będzie w stanie rządzić.

Janusz Steinhoff apeluje do prezydenta Dudy by ten kierował się dobrem kraju, a nie partii.

Czy widzi pan ryzyko, że prezydent nie powierzy misji tworzenia rządu rodzącej się koalicji? Przedstawiciele jego kancelarii mówili dziś, że prezydent zamierza uszanować wolę wyborców.

- Uszanowanie woli wyborców byłoby inne niż to, o którym myślą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, dlatego, że większość wyborców wypowiedziała się przeciwko przedłużeniu PiS mandatu do sprawowania władzy. Mało tego - większość partii, które szły do wyborów, albo w koalicji, jak Hołownia i PSL, albo samodzielnie, zapowiadało w kampanii, że nie wejdzie w kolacji z PiS. A więc zadaniem prezydenta, które wynika z konstytucji, jest jak najszybsze powołanie rządu, który będzie dysponował większością w parlamencie. Oczywiście prezydent ma prawo desygnować na premiera przedstawiciela największej partii, tylko z tego nic nie wyniknie, poza tym, że upłynie czas, po którym Sejm wypowie się negatywnie o programie rządu i radzie ministrów. Inaczej mówiąc, będzie to nieskuteczne działanie na rzecz powołania rządu. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem w tej chwili byłoby podpisanie oświadczenia przez trzy partie, które zapowiadały to w kampanii wyborczej, czyli KO, Trzecią Drogę i Lewicę, że deklarują wolę powołania wspólnego rządu, a na premiera proponują desygnować przewodniczącego największej partii tej koalicji.

Desygnowanie premiera z PiS byłoby jedynie grą na czas i byłoby szkodliwe z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Trzeba rozpocząć naprawę Rzeczypospolitej po 8 latach rządu PiS-u i w gospodarce i w polityce społecznej, nawiązać jak najlepsze relacje z Komisją Europejską.

Prezydent powinien się kierować nie interesem PiS, tylko naszego państwa

Ale czy pan sądzi, że prezydent będzie robił trudności?

- Mam nadzieję, że pan prezydent będzie się kierował nie interesem PiS, tylko naszego państwa, a interesem naszego państwa jest uszanowanie werdyktu wyborców, uszanowanie faktu, iż większość w parlamencie jest w rękach tych trzech ugrupowań, które deklarują wolę powołania rządu. PiS nie ma żadnych szans powołania rządu i desygnowanie premiera z kręgów tej partii może być odczytane przez opinię publiczną jako grę na zwłokę i działanie na destabilizację kraju.

No, a jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, a więc załóżmy, że prezydent Duda powierzyłby misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu i rząd nie dostanie votum zaufania w Sejmie, to o ile tworzenie rządu może się przedłużyć?

- Desygnowany premier ma dwa tygodnie na przedstawienie składu rady ministrów i kolejne 2 tygodnie na uzyskanie votum zaufania w parlamencie. Mamy więc łącznie cztery tygodnie od momentu desygnowania go przez prezydenta. W innym przypadku wybór prezesa rady ministrów dokonywany jest przez Sejm i wówczas prezydent musi powołać radę ministrów, którą wybierze parlament. W tej sytuacji będziemy mieć do czynienia z tworzeniem rządu gdzieś do połowy grudnia, a czas ucieka, sytuacja międzynarodowa jest bardzo trudna i potrzebny jest mocny rząd, który dysponuje większością parlamentarną. Tu apeluję do pana prezydenta, żeby brał pod uwagę interes Polski, który nie może być wyrażony interesem takiej czy innej partii.

Rząd Hanny Suchockiej, który składał się z 7 partii, powstał zaledwie w ciągu doby

Prezydent powinien wyznaczyć taką osobę, która tworząc Radę Ministrów będzie dysponowała większością w parlamencie, bo każdy rząd zaczyna w pełni działać, gdy jego program zostanie zaakceptowany przez parlament.

Pan ma doświadczenie, kiedy rząd tworzyło się nawet w ciągu doby, więc okazuje się, że da się to zrobić?

- Tak było w przypadku tworzenia rządu Hanny Suchockiej, kiedy sformowało go siedem partii. Stworzyliśmy ten rząd bardzo szybko, bo w ciągu jednej doby. Wtedy prezydentem był Lech Wałęsa, obowiązywały regulacje wynikające z tzw. małej konstytucji. Prezydent Wałęsa miał wątpliwości, czy dysponujemy większością w parlamencie, zwrócił się do nas i warunkowo powołano Hannę Suchocką na funkcję premiera dopiero wówczas, gdy prezydent otrzymał od nas na piśmie zapewnienie, że my tworzymy koalicję i że dysponujemy większością w parlamencie. Wówczas prezydent Wałęsa powołał ten rząd.