Bytom: Azyl dla egzotycznych zwierząt w schronisku

Azyl dla egzotycznych zwierząt powstanie na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu. Od września placówka będzie przyjmować ptaki, gady i płazy pochodzące z przemytu, porzucone przez właścicieli oraz odłowionych "uciekinierów".

"Obserwujemy rosnące zainteresowanie hodowlą węży, jaszczurek czy egzotycznych gatunków ptaków. Niestety zdarza się, że często pod wpływem impulsu trafiają one do opiekunów, których przerosła opieka nad egzotycznym pupilem. U nas zwierzęta znajdą profesjonalną pomoc" - powiedziała we wtorek kierowniczka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu-Miechowicach Anna Kornas.

Na prowadzenie egzotarium niezbędne było uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dokument szczegółowo określa warunki, które muszą być spełnione, by móc prowadzić azyl oraz gatunki zwierząt, które mogą tam znaleźć schronienie. Są to: papugi, pytony, węże boa, żółwie, legwany, gekony, kameleony oraz różne gatunki drzewołazów.

"W naszym egzotarium zapewnimy zwierzętom opiekę weterynaryjną oraz warunki odpowiadające ich potrzebom biologicznym i fizjologicznym, zapewniając swobodę ruchu i wypoczynek w czasie zgodnym z ich aktywnością życiową do czasu wyjaśnienia ich sytuacji prawnej np. sądowego orzeczenia o ich przypadku" - tłumaczy Anna Kornas.

Terraria, akwaria oraz woliery dla przyszłych lokatorów schroniska zainstalowano już w jednym z budynków na terenie schroniska. To miejsce dobrze oddzielone od znajdujących się w sąsiedztwie psów i kotów oraz zabezpieczone przed ewentualną ucieczką.