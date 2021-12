Cała Rzeczpospolita powinna czcić pamięć powstania wielkopolskiego

Macie prawo domagać się od całej reszty Rzeczypospolitej, aby oddała hołd powstańcom wielkopolskim i powstaniu wielkopolskiemu, jako wielkiej idei, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do odrodzenia się wolnej Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości 103. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.

Prezydent przypomniał, że w tym roku po raz pierwszy jest obchodzony Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.



- Został on ustanowiony specjalną ustawą, której inicjatywa powstała na tej ziemi, w Wielkopolsce, w Poznaniu, jako inicjatywa społeczna, oddolna - mówił prezydent.



- Można powiedzieć, że jest to tu od pokoleń przyjęte, że ważne idee rodzą się tak po prostu w zaciszu domowej rozmowy, przyjacielskiego spotkania, gdzie rozmawia się o ważnych sprawach, bo polskie sprawy zawsze były sercu Wielkopolan i sercu Wielkopolski - podkreślił prezydent.



Andrzej Duda powiedział także, że cieszy się z tego powodu, że "w Wielkopolsce i Poznaniu czczenie pamięci powstańców wielkopolskich i powstania wielkopolskiego uważacie za swój obowiązek".



- Jako prezydent Rzeczypospolitej powiem, że macie prawo domagać się od całej reszty Rzeczypospolitej, by ten hołd powstańcom wielkopolskim i powstaniu wielkopolskiemu jako wielkiej idei, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do odrodzenia się wolnej Polski, to wydarzenie czciła jako jedno z najważniejszych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości ponad sto lat temu - wskazał.



Prezydent przypomniał także, że początkowo powstanie było społecznym zrywem.



- Bardzo szybko przerodził się w formę zinstytucjonalizowaną, bo szybko stał się powstaniem, które miało swoje władze i dowództwo, a także które z szybkiej wymiany ognia, która toczyła się przez pierwsze godziny w Poznaniu, stało się zorganizowanym ruchem bojowym - wskazał.



- Bardzo znamienne jest to, że dzisiaj bardzo często trudno jest odtworzyć, kto był w poszczególnych oddziałach - mówił Duda.



Jak wskazał, stało się tak dlatego, że w "Wielkopolsce ludzie mieli pragmatyczne podejście - chcieli do Polski, wolnej Polski, chwytali za broń, kiedy była potrzeba walczyli i zwyciężali, a kiedy wróg został zwyciężony, wrócili do pracy".