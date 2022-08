Campus Polska: Grodzki: w relacjach polsko-ukraińskich otwiera się nowy, dobry rozdział

W relacjach polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich otwiera się nowy, dobry, jasny rozdział. Przyjmując do swych domów miliony uciekających Ukraińców pokazaliśmy jako naród, że duch solidarności w Polsce nie zginął - powiedział w niedzielę marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Na odbywającym się w olsztyńskim miasteczku Kortowo Campusie Polska Przyszłości trwa spotkanie uczestników z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Grodzki w swym wystąpieniu podkreślił, że Stefanczuk jest jego przyjacielem, ale i bohaterem Ukrainy, człowiekiem, "o którym - obok prezydenta (Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego, premiera (Ukrainy Denysa) Szmyhala, bohaterskich żołnierzy - będą pisały podręczniki historii".

"Ostatnio (Rusłan Stefanczuk) odbył tour po Europie, po kilku krajach, by przekonywać wszystkich, którzy jeszcze sobie z tego nie zdają sprawy, że to nie jest konflikt graniczny, dotykający tylko Ukrainy, tylko że jest to starcie cywilizacji: cywilizacji demokracji, wolnego świata, praworządności, poszanowania drugiej osoby z cywilizacją bandytów i barbarzyńców, którzy mordują niewinne osoby, najeżdżając bez żadnego najmniejszego powodu na wolny i niepodległy kraj" - zaznaczył marszałek Senatu. Jak wskazywał, Ukraina "płaci krwią i życiem swych żołnierzy, ale również cywilów i dzieci za to, że chce dołączyć do struktur wolnego, demokratycznego świata".

Grodzki mówił również m.in. o tym, że "trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że relacje polsko-ukraińskie przez wieki, stulecia, nie były łatwe". "Ale teraz, przed chwilą wróciliśmy z odsłonięcia tablicy na rondzie, które zostało nazwane rondem gen. Marko Bezruczki. (... ) To jest bohater dwóch narodów, który już w latach 20. pokazał, że - pomimo animozji - jest ważniejsza walka z szalonym ustrojem, jakim był komunizm i walka o niepodległość naszych krajów. (...) On pokazał, że można razem" - zaznaczył.

"Mamy wrażenie, (...) że w tej chwili w relacjach polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich otwiera się nowy, dobry, jasny rozdział. Ponieważ to, czego dokonaliśmy wszyscy jako Polacy, przyjmując w gościnę, nie do ośrodków dla uchodźców, tylko do własnych domów miliony uciekających przed śmiercią, szczególnie kobiet i dzieci ukraińskich, którzy byli traktowani nie jako uchodźcy, tylko jako nasi goście" - podkreślił Grodzki. "Pokazaliśmy jako naród, że duch solidarności w Polsce nie zginął" - zaznaczył.